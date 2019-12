Six mois de grève et de multiples revendications pour les pompiers d'Ille-et-Vilaine

Depuis six mois, les pompiers sont en grève, en Ille-et-Vilaine et partout en France. Hausse des agressions mais aussi défense des retraites, reconnaissance d'un métier à risque ou "prime de feu", les revendications sont nombreuses. Et difficiles à satisfaire sur le plan local, selon le Département.