Six mois après les inondations dans le Loiret, ils passent Noël chez eux

Le 31 mai, la maison de Sylvain Lambert et de sa famille a été inondée à Donnery : au moins 50 cm d'eau au rez-de-chaussée. IIs viennent juste de rentrer chez eux et prévoient de passer les fêtes au calme, après six mois de galère.

Plus de six mois après les inondations dans le Loiret, ils rentrent enfin chez eux. La famille de Sylvain Lambert, à Donnery a passé très précisément 6 mois et 17 jours loin de chez elle. Le 31 mai, le couple et ses 3 enfants se retrouvent les pieds dans 50 cm d'eau après que le canal d'Orléans et le Cens ont débordé. En attendant que leur maison redevienne habitable, ils ont été logés dans 5 endroits différents. Entre les négociations avec les assurances, le chantier à surveiller, ils ressortent de ces 6 mois épuisés.

Le 31 mai 2016, la cour est inondée, puis la maison - Sylvain Lambert

L'objectif, c'était de pouvoir fêter Noël au calme, à la maison. Assez endommagée après avoir passé 48h les pieds dans l'eau, elle est aujourd'hui flambant neuve. Les travaux ont coûté 90 000 euros mais surtout beaucoup d'énergie. Il a fallu en effet mouiller la chemise. Tous les lundis, Sylvain réunissait ouvriers et artisans pour faire un point sur l'avancée du chantier. Sans compter les heures passées à faire des travaux, lui-même.

La vrai difficulté c'est la longueur. A part les deux semaines où on a décidé de s'arrêter pour se poser, on a travaillé jusqu'à épuisement, physique et moral, tous les jours, tous les week-end.

Aujourd'hui, Sylvain estime que 80% des travaux sont terminés. Seulement quelques meubles sont encore à monter ou quelques cartons à rapporter. Mais le plus gros est derrière eux. Une envie maintenant, fêter Noël ensemble.

On veut se poser, on veut du calme. On n'a même pas de sapin, on n'a pas non plus encore fait les cadeaux. Mais le vrai cadeau, c'est de se retrouver tous ensemble dans notre maison.

En tout, la famille a passé six mois et dix-sept jours en dehors de sa maison. Voici le message qu'a posté Sylvain après son retour