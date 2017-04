Six mois après leur arrivée à Argenton, les anciens migrants de Calais imaginent leur avenir en France

Le Centre d'Accueil et d'Orientation d'Argenton-sur-Creuse a ouvert le 26 octobre dernier, pour pouvoir accueillir des migrants venus de la jungle de Calais, une trentaine de jeunes Afghans et Soudanais. Six mois plus tard, France Bleu Berry est retourné les voir.

Ils sont arrivés en Berry, une nuit d'octobre, épuisés par des semaines, voire des mois passés dans la jungle de Calais. Aujourd'hui, les migrants installés au CAO (Centre d'Accueil et d'Orientation) d'Argenton ont repris des forces et entamé leur parcours d'intégration en France. Les vingt-huit jeunes hommes, originaires pour la plupart d'Afghanistan ou du Soudan, occupent une dizaine d'appartements (de 2 à 4 personnes) de la cité du merle blanc. Les locaux accueillant l'équipe de travailleurs sociaux qui les accompagne se trouvent au rez-de-chaussée de leur immeuble.

Un long parcours jusqu'à Argenton

Musa, 25 ans, avait échoué à Calais après un long périple. Originaire de la ville de Kunduz, en Afghanistan, il a traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, l'Italie, la France et la Belgique pour finir par atterrir en Suède. Il y est resté trois ans, mais sa demande d'asile a été refusée. C'est alors qu'il a rejoint Calais, espérant pouvoir gagner l'Angleterre. L'expérience a été douloureuse, "il y avait trop de bagarres, trop de monde", raconte-t-il. Trois mois après son arrivée, le gouvernement décide de démanteler la jungle, et propose aux migrants d'aller ailleurs en France, dans un CAO, le temps de constituer un dossier de demande d'asile. Le jeune homme accepte.

Le rêve d'Angleterre s'est éloigné

Aujourd'hui, Musa ne semble pas regretter son choix. Il affirme ne plus rêver d'Angleterre. "J'aimerais rester en France. Je prends des cours de français, j'espère pouvoir parler aussi vite que possible, avoir mes papiers et trouver un travail" explique-t-il, en anglais. La demande d'asile de Musa, comme celles de tous ses compatriotes présents à Argenton (ils sont 16 au total), a été déposée la semaine dernière. Le délai d'instruction est de neuf mois.

Prochaine étape : développer les échanges avec l'entourage du centre

D'ici là, l'équipe de travailleurs sociaux du centre entend mettre en place plusieurs projets : deux jardins partagés, l'un avec l'association Les jardins partagés de la grenouille à Argenton, l'autre avec l'association Le coup de pouce au Pêchereau, devraient voir le jour et permettre ensuite la mise en place d'ateliers cuisine avec les fruits et légumes ainsi cultivés. Un appel aux dons est aussi lancé pour trouver des instruments de musique. Les jeunes du CAO pourraient ainsi se produire à Argenton dans le cadre de la Fête de la musique. "L'idée, c'est de changer le regard sur le migrant, explique Emilie Esclapez, la chef de service du centre, migrant entre guillemets car c'est un mot qu'on emploie quasiment plus au CAO. Ce sont des jeunes hommes avec des envies, des joies, des peines et des envies de transmettre et c'est ce qu'on veut mettre en avant".