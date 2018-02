Génis, France

Génis, petit village de 500 habitants dans le Périgord vert, avait déjà tenté l'expérience en janvier 2016. Depuis août dernier, la commune accueille une nouvelle famille de réfugiés. La famille a fui l'Irak et s'est plutôt bien acclimatée à la vie périgourdine.

"Les filles vont à l'école et apprennent le français" - Dhlilal, réfugié Irakien

Autour de la table, dans le salon rempli de peluches, trois générations sont regroupées. Dhilal, le papa, a ramené en France ses parents, Zunod et Ameen ; sa femme, Vivian ; et ses deux filles Miray et Maya. Tous ont quitté la région de Mossoul en Irak en 2014 poussés par l'arrivée du groupe islamiste Daesh.

Une maison en plein centre-ville pour faire taire les fantasmes

Après trois ans vécus dans un camp de réfugiés en Turquie, ils sont donc arrivés en août dernier à Génis, dans le Périgord vert. Le papa Dhilal ne semble pas trouver la transition trop difficile : "C'est super ! Les filles peuvent aller à l'école et parler français. Moi j'apprends de mon côté. Après j'irai à l'école pour pouvoir avoir un travail."

D'ailleurs Pierre Roche, le président de l'association Chrétiens d'Orient Dordogne, qui a mis en contact cette famille avec les propriétaires qui prêtent leur maison, souligne que "l'intégration est plus facile dans les petits villages parce qu'il y a une vraie aide et ils peuvent mieux s'habituer aux coutumes françaises".

La famille vit à Génis depuis août dernier. © Radio France - Willy Moreau

La maison se situe juste en face du bureau de poste, en plein centre-ville. "En même temps Génis n'est pas très grand", plaisante Bruno Chapuis, le maire.

Pour lui, cette localisation est très importante : "Les habitants les ont vus tout de suite et ça fait taire les fantasmes. Tous les choses qu'on a dit sur eux venaient de personnes qui n'habitaient même pas la commue. Lorsque la première famille est partie, on nous a demandé quand arrivait la seconde."

Un départ prochain pour la région lyonnaise

Maya et Miray se rendent désormais à l'école du village et s'expriment déjà correctement en français. Néanmoins, elles vont devoir bientôt quitter leur classe. La famille part vivre dans la région lyonnaise.

"Madame papiers", Josiane, une bénévole qui les a aidés à remplir les formulaires administratifs a déjà un pincement au cœur. "Je viens ici tous les deux jours environ. Forcément on s'attache".

La famille irakienne a pu se faire aider de Pierre Roche et Josiane de l'association Chrétiens d'Orient Dordogne (à droite) et du maire Bruno Chapuis (au centre). © Radio France - Willy Moreau

Dhilal explique retrouver des amis irakiens. Les adultes pourront également intégrer l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour apprendre le français.