Six mois de prison pour un vendeur de cocaïne et de cannabis à Albi

Des policiers de la Bac ont procédé à une nouvelle opération de surveillance en début de semaine dans le quartier de Cantepau à Albi. Il repèrent rapidement un individu qui semble se livrer à des transactions illicites et décident de le contrôler. A la vue des agents, ce jeune homme et les deux personnes qui l'accompagnent prennent la fuite. Ils sont rapidement rattrapés et trouvés en possession d'argent et de produits stupéfiants. Interpellés, ils sont conduits au commissariat d'Albi et placés en garde à vue. L'enquête est confiée à la Sûreté Urbaine.

Le butin est conséquent : 35 bonbonnes de cocaïne, 40 sachets de résine de cannabis, 35 sachets d'herbe de cannabis et 240 euros sont découverts sur le dealer âgé de 20 ans. Les deux consommateurs, âgés de 15 et 20 ans, sont respectivement trouvés en possession d'un sachet d'herbe de cannabis, de 140 euros, d'une capsule de cocaïne et d'un sachet de résine de cannabis.

Le dealer et les deux consommateurs reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. Le vendeur a été jugé en comparution immédiate et condamné à six mois d'emprisonnement. Les deux consommateurs sont laissés libres : le mineur est convoqué devant le juge pour enfants en vue de sa mise en examen et le majeur fait l'objet d'une composition pénale.