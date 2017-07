Six nouveaux demandeurs d'asile arrivent à Pau

Six migrants quittent le camp de Paris ce mardi pour être logés à Pau dans des centres d'accueil et d'orientation (CAO).

La preuve que le dossier des migrants est traité tous les jours. Six réfugiés vont être pris en charge ce mardi à Pau. Il s’agit d’hommes isolés qui arrivent sans leurs familles "très probablement d'Érythrée, du Soudan ou de l’Afghanistan car ces trois pays 'produisent' en ce moment un grand nombre de demandeurs d’asile et sont très nombreux à Paris" explique Constance Desloire responsable du pôle migrants à l’Ogfa, l’Organisme de gestion de foyers amitié, l'une des deux structures paloises qui gèrent les arrivées (avant l’ouverture du centre Adoma en septembre).

Référence au camp qui se trouve au nord de la Capitale, Porte de la Chapelle, où des milliers de migrants attendent d’être redirigés vers les centres d’accueil et d’orientation (CAO) en région. A Pau, "en douze mois, il y a peut-être eu sept ou huit arrivées groupées" estime Constance Desloire. La préfecture confirme des arrivées fréquentes et avance le chiffre de 150 personnes venues ou reparties de Pau en un an.

"L'Ogfa m'aide beaucoup même si c'est difficile... raconte Latin, qui est dans cette situation après avoir fui des répressions en Ethiopie... Je suis ici depuis 6 mois, les gens sont gentils et Pau est une bonne ville "

Contrairement au centre de Betterette à Gélos, les six nouveaux arrivants seront pris en charge par l’Ogfa dans des appartements de l'agglomération de Pau où ils seront aidés dans leurs démarches de demandes d'asile. En moyenne, cette procédure prend un an en comptant tous les recours. Le gouvernement souhaite réduire cette période à six mois.