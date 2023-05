Six policiers de la PAF d'Hendaye récompensés pour actes de courage

Marseillaise, Marche de Bruce, drapeau tricolore et médailles rutilantes. Cérémonie très officielle ce mercredi matin 3 mai 2023, dans la cour de la direction interdépartementale de la police aux frontières à Hendaye. Six policiers de la PAF ont reçu la Médaille d'Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement. Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, Julien Charles, a remis les décorations aux fonctionnaires. Cinq hommes et une femme.

Un homme armé maitrisé à l'aéroport de Biarritz

Quatre policiers ont été décorés pour avoir maitrisé un homme dangereux et armé d'un couteau à l'aéroport de Biarritz- Pays-Basque à proximité des salles d'embarquement. Des faits qui remontent au 11 décembre 2022. Une affaire lors de laquelle les policiers avaient été blessés, dont deux grièvement. L'instruction judiciaire est toujours en cours. Le gardien de la paix Thomas fait partie de l'équipe qui a maitrisé l'individu : "on est là pour défendre les valeurs de la République".

Deux autres policiers de la PAF ont aussi été récompensés pour avoir sauvé sur la voie publique une personne victime d'un malaise cardiaque. L'intervention s'était déroulée à Hendaye le 4 septembre 2022 . Le brigadier Laurent raconte : " je suis intervenu avec ma collègue avant l'arrivée des pompiers".

DIDPAF Hendaye © Radio France - Paul Nicolaï

Lors de cette cérémonie étaient présents : le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier, le maire d'Hendaye Kotte Ecenarro, le directeur interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes Bertrand Buisson et le chef du centre de coopération policière et douanière Thibault Roux.

Le préfet du département Julien Charles © Radio France - Paul Nicolaï