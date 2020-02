Six policiers municipaux montpelliérains ont été décorés ce vendredi après midi en Préfecture de l'Hérault pour acte de courage et de dévouement. Ils ont sauvé six personnes d'un incendie au centre ville de Montpellier

Six policiers municipaux montpelliérains décorés pour avoir sauvé six personnes dans un incendie

Le Préfet de l'Hérault a remis la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement à six policiers municipaux montpelliérains ce vendredi après midi lors d'une cérémonie dans les salons de la Préfecture.

Ces policiers sont intervenus lors d'un incendie dans un immeuble d'habitation dans la nuit du 3 au 4 janvier au centre ville de Montpellier. Ils ont évacué six personnes.

Le 3 janvier à 20h15, l'équipage à VTT composé de trois agents en mission de surveillance dans le centre-ville de Montpellier. La brigade est informée qu'un feu d'appartement s'est déclaré au 4 de la rue de Castilhon. Deux équipes de la brigade de nuit les rejoignent sur place.

Devant l'urgence de la situation et l'importance du feu qui a déjà atteint le 1er étage et après plusieurs explosions causées par le réseau électrique, trois agents entrent en reconnaissance dans le bâtiment et font sortir six résidents parmi lesquels deux personnes âgées qu'ils mettent en sécurité dans leur véhicule, en attendant l'arrivée des pompiers . Les trois autres policiers municipaux ont poursuivi l'exploration du bâtiment pour s'assurer qu'il n'y avait plus personne.