Six préfets en neuf ans dans les Pyrénées-Orientales : Est-ce préjudiciable pour le département ?

À peine arrivé, déjà reparti. Seulement un an après son arrivée dans les Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy va faire sa valise pour rejoindre l'Élysée en septembre. "En pleine période de sécheresse, ce n'est pas forcément une bonne chose," juge Bruno Vila, le président du syndicat agricole FDSEA 66. "Quand on veut construire sur la durée, c'est plus simple quand les gens restent un peu... surtout avec la sécheresse. Aujourd'hui, il est important de rattraper le temps perdu depuis 20 ou 30 ans où peu de développements ont été faits pour sécuriser nos ressources en eau. C'est un dossier essentiel pour notre agriculture et plus largement notre département. On a eu des moments chauds avec le préfet mais on comptait poursuivre avec lui. "

Néanmoins le remplaçant de Rodrigue Furcy, Thierry Bonnier, préfet de l'Aude, présente "un profil rassurant", selon Bruno Vila. "Je ne le connais pas, mais il ne découvre pas la sécheresse. Une bonne partie de l'Aude subit aussi d'importantes restrictions d'eau. C'est peut-être une des raisons de sa nomination chez nous, pour justement essayer de conserver cette continuité dans les dossiers."

"Un relais pour les Pyrénées-Orientales à l'Élysée"

N'empêche, un nouveau préfet doit toujours prendre ses marques et appréhender le territoire. Alors est-ce du temps perdu ? Edmond Jorda, le maire de Sainte-Marie et président de l'association des maires des Pyrénées-Orientales relativise : "C'est une petite surprise de le voir quitter le département si tôt, mais il faut bien comprendre que le préfet n'est pas seul. Il est entouré d'un corps préfectoral et, dans le département, nous avons des gens très compétents et qui maîtrisent parfaitement les dossiers.(...) Et puis, je vais vous dire, je connais Rodrigue Furcy. Je sais qu'il a un véritable attachement pour notre département. Il y a géré une sécheresse exceptionnelle et je pense que sur cette problématique, il peut être un relais très utile à Paris pour les Pyrénées-Orientales."