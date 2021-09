Six rennais rapatriés de Kaboul

Une nouvelle opération d'évacuation de seize français a été organisée entre Kaboul et Doha, ce dimanche 19 septembre. Dans ce groupe de français, il y a six rennais : un jeune couple, et une mère de famille avec ses trois enfants.

"Ils devraient pourvoir rentrer à Rennes dans le courant de la semaine" indique Shah Ahmadi, qui suit de près les situations des Rennais bloqués en Afganistan depuis la fin du pont aérien. Ce dimanche 19 septembre, le ministère des Affaires étrangères a confirmé que seize Français et leurs ayants-droit ont été évacués de Kaboul, vers Doha, au Qatar. Dans ce groupe de seize personnes, figurent six rennais : un jeune couple, mais aussi une mère de famille et ses trois enfants.

La mère de famille n'avait pas pu embarquer, lors de la précédente opération de rapatriement, parce qu'elle n'était pas accompagnée de son mari - Shah Ahmadi

Cette mère de famille était restée bloqué à Kaboul lors de la précédente opération de rapatriement, organisée la semaine dernière, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de son mari. Or son mari l'attendait à Rennes. Cette fois, elle a pu prendre le vol qui a quitté Kaboul pour rejoindre Doha. Elle est avec ses trois enfants, dont un bébé de cinq mois. Cette famille, ainsi qu'un jeune couple, qui s'est marié cet été en Afganistan, devraient retrouver le sol français dans les prochaines heures.

C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui va assurer le transfert de ces passagers vers l'aéroport de Roissy Charles-De-Gaulle. Le ministère précise que "l'ensemble des services de l’État reste pleinement mobilisé pour assurer de nouvelles évacuations dès que possible de nos compatriotes qui resteraient sur place et des Afghanes et Afghans particulièrement menacés à raison de leurs engagements"

Encore au moins une vingtaine de Rennais bloqués en Afganistan

Selon Shah Ahmadi, il reste encore "au moins une vingtaine de Rennais bloqués sur place". Des familles avec des enfants, partis cet été en Afganistan pour rendre visite à leurs proches, et qui n'avaient pas pu être rapatriées avant le contrôle de l'aéroport par les talibans. Au total, environ 2.800 personnes ont été évacuées d'Afghanistan par Paris, parmi lesquelles quelque 2.600 Afghans, selon des chiffres officiels.