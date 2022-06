Les demandes de renouvellement de papiers d'identité ont explosé depuis le début de l'année. La faute au Covid et à la forte reprise de l'activité touristique. Du coup, pour réduire les délais, l'Etat a renforcé les moyens avec le concours des Préfectures et des mairies.

Six semaines de délai à Toulouse et dans le Tarn pour renouveler vos documents d'identité

Vous devez renouveler votre passeport ou votre carte d'identité. Il va falloir être patient. Déjà, il y a toujours un pic de demandes à cette époque de l'année. Mais surtout, les demandes ont explosé depuis le début de l'année. A cause du Covid, près d'un million de titres n'ont pas été délivrés ces deux dernières années. Du coup, depuis fin avril, l'Etat a renforcé les moyens avec le concours des Préfectures et des mairies habilitées à vous recevoir.

Dix nouveaux dispositifs de recueil à Toulouse

Vous l'avez compris, si vous partez en vacances à l'étranger cet été, ça risque d'être trop tard pour avoir un passeport neuf. Comptez environ six semaines de délai pour avoir un rendez-vous à Toulouse. Le délai d'attente a tout de même été divisé par deux grâce à l'installation de dix nouveaux dispositifs de recueil dits "DR". Ces machines sont incontournables car ce sont elles qui prennent vos empruntes. Dix machines doivent être progressivement installées jusqu'au 10 juillet. Douze personnes ont également été recrutées.

Le délai est sensiblement le même dans le Tarn ou quatre nouveaux DR ont été mis en place à Albi, Carmaux, Lavaur et Saint-Sulpice. L'attente est encore plus longue à Montauban avec deux mois et demi de délai en moyenne. Comptez jusqu'à trois mois de délai pour avoir un rendez-vous à Colomiers. Et pourtant beaucoup de mairies ont recruté du personnel.

23 jours de délai en moyenne pour vos papiers

L'Etat a également mis sur pied un plan d'aide national en fournissant de nouveaux dispositifs de recueil et en recrutant du personnel. Une fois votre demande enregistrée, il faut "compter en moyenne 23 jours pour obtenir vos papiers", selon Fabien Cholet, secrétaire général de la Préfecture du Tarn. Pour gagner du temps, vous pouvez remplir une pré-demande sur Internet. Sur son site, la mairie de Toulouse actualise tous les matins les créneaux disponibles. A Colomiers, des créneaux ont été ouverts pour répondre aux urgences.

Sachez qu'une une carte d'identité périmée de moins de cinq ans vous permet de voyager dans la plupart des pays de l'espace Schengen, voire d'autres pays avec qui la France a des accords binationaux. A vérifier avant de partir. L'Etat fait preuve aussi de souplesse pour les étudiants qui passent des examens.