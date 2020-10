La Mayenne, "base arrière" des JO : une "fierté" qui illustre "l'excellence" locale, salue Pégase 2024

C'est officiel depuis ce lundi. France Bleu Mayenne vous le révélait en exclusivité : six sites mayennais sont retenus pour être Centres de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (CPJ). Une aubaine pour le département de la Mayenne, salue ce lundi matin Vincent Saulnier, président du club Pégase 2024, qui incarne la mobilisation des élus locaux pour ces candidatures mayennaises, également conseiller départemental et adjoint à la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne.

"Oui, c'est une réelle fierté", résume Vincent Saulnier. "Le pari pris a été gagné. Aujourd'hui, les six sites retenus démontrent que l'équipe Mayenne, qui s'est mobilisée depuis désormais plusieurs mois, du nord au sud du département, d'est en ouest a des premiers résultats", explique-t-il.

De l'attractivité pour le département

Pour le président de Pégase 2024, ces six sites représentent un "premier jalon" : "Il fait suite à la labellisation d'une trentaine de collectivités au titre du label Terre de jeux, qui était un premier label qui permettait d'accéder aux centres de préparation. Désormais, c'est la démonstration que nous sommes dans un format d'attractivité qui doit s'amplifier parce que le simple fait d'être labellisé ne restera pas suffisant pour accueillir des équipes. Il faut évidemment aussi nouer un certain nombre de relations avec des fédérations internationales, notamment", se projette Vincent Saulnier.

C'est aussi une visibilité et une reconnaissance pour des petites communes rurales, à l'instar de Saint-Loup-du-Gast, 400 habitants, qui va accueillir des entraînements de tir au sein de ses structures. "C'est la démonstration que nous disposons d'équipements d'excellence sur le territoire", confirme Vincent Saulnier. "Cela démontre aussi qu'au cœur de la ruralité, on a des outils, où on a de la sérénité, la sécurité. Et c'est ça aussi qui est recherché par un certain nombre de délégations que nous pourrons accueillir.

C'est la démonstration que de la ruralité profonde à la ville principale de la Mayenne, on peut conjuguer nos efforts. - Vincent Saulnier, président de Pégase 2024.

"Le club de tir de Saint-Loup-du-Gast a déjà la réputation sur la place depuis de très nombreuses années, évidemment à l'échelon régional et national. Donc, nous nous réjouissons que ce site et cette commune modeste soient retenus. Mais c'est aussi la démonstration que de la ruralité profonde, la ville principale de la Mayenne avec Laval et l'espace Mayenne, on peut conjuguer nos efforts. C'était tout l'intérêt de cette mobilisation collective pour faire gagner la Mayenne."

Vincent Saulnier rappelle par ailleurs que la Mayenne est, "quasiment", "un des premiers départements sportifs de France", avec pr_s de 80 000 licenciés et 1 000 clubs sportifs. "Nous avons des clubs mobilisés et tout ça, ça permet de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les délégations étrangères dans le cadre des Jeux", résume l'adjoint au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne.