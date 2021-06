Sixième journée internationale des troubles du comportement alimentaire, mobilisation dans le Limousin

Ce mercredi 2 juin, a lieu la Journée Mondiale sur les Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), et pour la première fois, la Fédération Française Anorexie Boulimie médiatise partout en France cette journée nationale. Des maladies mal connues et peu diagnostiquée mais touchent près de 900 000 personnes en France.

Anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique... En Limousin, toutes ces maladies sont prises en charge au Centre hospitalier Esquirol avec un profil particulier pour Laure Brignon. Cette docteure en psychiatrie s'occupe des troubles alimentaires au CH : "Ce sont des maladies qui touchent particulièrement les jeunes femmes. Mais tout le monde est concerné. Il y a environ 9 cas pour un homme dans les cas répertoriés."

Pour Pierre Sazerat, psychiatre, en charge du pôle addictologie, "c'est une pathologie très difficile à prendre en charge. Il y a des décès. Tout le monde ne guérit pas. Environ une personne sur deux développe une TCA sur une longue durée."

Multiplication des malades avec la crise sanitaire

La docteure Laure Brignon a vu affluer un grand nombre de malades avec la crise sanitaire. "Les personnes avaient déjà auparavant un léger trouble qui s'est intensifié avec la crise. Beaucoup de personnes ont fait trop de sport à domicile. Le manque de contact social a encore plus isolé ces malades qui, pour certains, ont effectué des régimes drastiques."

Le dépistage est une étape importante pour guérir. "Si on dépiste tôt, on peut guérir plus rapidement", confirme Pierre Jésus, nutritionniste au CHU de Limoges. Ce professionnel de santé invite les gens à passer un test : le SCOF. Un test en cinq questions très rapide à réaliser.

Pierre Jésus appelle les parents à être attentifs : "S'il y a une perte de poids rapide, environ 10%, si l'enfant porte une attention disproportionnée à l'alimentation et se pose beaucoup de questions sur son corps et l'image renvoyée, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin traitant et réaliser ce test."

Ce mercredi, les professionnels de santé se mobilisent partout dans le Limousin pour sensibiliser les médecins. La mairie de Limoges va être illuminée en violet, la couleur de cette journée mondiale contre les TCA.