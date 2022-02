Ski : Glisshop surfe sur la pandémie à Aubière dans le Puy-de-Dôme

Acteur majeur sur le marché de la vente de ski en ligne, Glisshop poursuit son développement après une année blanche et la fermeture des stations l'an dernier. Le nordique et la randonnée boostent les ventes.

C'est le début des vacances pour la zone B ce samedi. Dans les stations auvergnates, tout est prêt pour cette période capitale après une année blanche l'an dernier en raison de la pandémie. Une période capitale également pour les professionnels du secteur. Comme Glisshop.com, leader en France sur le marché de la vente de ski en ligne.

Les skis sont préparés avant l'expédition © Radio France - Jean-Pierre Morel

L'entreprise installée à Aubière depuis 25 ans poursuit son développement, et surfe sur les nouvelles pratiques comme le ski de fond ou le ski de randonnée. "Avec la fermeture des stations l'an dernier de nouvelles pratiques se sont développées" constate Frédéric Morel, le fondateur de l'enseigne. C'est une tendance qui se confirme pour éviter la foule et les contraintes liées à la crise sanitaire. Même si l'alpin reste largement majoritaire. Dans l'entrepôt logistique, les techniciens préparent les skis avant leur expédition. L'enseigne vends plus de 25 000 paires par an. Essentiellement sur internet.

le casque est le best seller du moment © Radio France - Jean-Pierre Morel

Mais le best seller du moment, c'est le casque. Il s'en est vendus 500 sur le site Glisshop.com le week-end dernier. "Après l'accident de Gaspard Uliell, il y a eu un effet Schumacher comme il y a 5 ou 6 ans pour le pilote allemand, c'est important de se protéger, y compris pour faire de la luge". Le médecin de Super-Besse le confirme, des accidents peuvent arriver lorsqu'il y a une collision sans protection.

Un nouveau bâtiment de 2000 m2 bientôt inauguré sur le site © Radio France - Jean-Pierre Morel

Avec 120 salariés et un chiffre d'affaire de 28 millions d'euros, Glisshop poursuit sont développement. Le rapprochement avec le rival savoyard Ekosport n'a pas pu aboutir l'an dernier en raison de la pandémie. Mais l'entreprise auvergnate vient de lever 1,5 millions d'euros avec l'entrée au Capital de la Société Générale, et va inaugurer dans les prochains jours un nouveau bâtiment de 2000 m2 sur le site historique à Aubière.