Ski hors-piste, la préfecture de la Haute-Savoie appelle les skieurs à "être responsables"

Haute-Savoie, France

Il a neigé ce vendredi et le retour du soleil est annoncé pour ce weekend. "Du coup, ce sera très tentant d’aller skier ou surfer en hors-piste", reconnait Florence Gouache. Mais pas question de faire n’importe quoi. Sous les flocons et skis aux pieds, la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie était ce vendredi sur les pistes de La Clusaz. L’occasion de marteler, une nouvelle fois, les consignes de prudence. "Le hors-piste n'est pas interdit mais il doit se faire avec des gens qui connaissent parfaitement le secteur."

Florence Gouache (secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Savoie) et Guilhem Motte le directeur des pisteurs-secouristes de La Clusaz. © Radio France - Richard Vivion

REPORTAGE - Ski hors-piste, à La Clusaz les pisteurs et la préfecture de la Haute-Savoie appelle les skieurs à "être responsables". Copier

Météo et matériel

Blouson orange sur le dos, Guilhem Motte confirme le message de la préfecture. Le patron des pisteurs-secouristes de la station des Aravis rappelle que "si on n’a pas la connaissance du manteau neigeux, il faut absolument faire appel à un guide ou un moniteur qui lui connaîtra les risques." Se renseigner sur la météo et le risque avalanche, emporter le bon matériel (pelle, sonde, détecteur de victime d’avalanche…), adapter son itinéraire aux conditions … "Et surtout, poursuit Guilhem Motte, ne jamais se dire : il y a des gens qui partent en hors-piste donc je peux y aller moi aussi. A cinq mètres près, les conditions peuvent varier."

En France, l’hiver dernier, treize personnes sont mortes dans des avalanches (chiffres Association Nationale pour l’Étude de la Neige et des Avalanches). Plus de la moitié des victimes (7) étaient des skieurs hors-piste. "On est bien évidement responsable de soi-même, ajoute Florence Gouache. Mais un skieur en hors-piste sera aussi responsable de la coulée de neige qu’il provoquera et ça, les assurances ne le couvrent pas."

Attention aux hors-piste ! Exemple d'information sur un secteur déconseillé à La Clusaz (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Sur les pistes aussi, les 10 règles à connaître pour skier sereinement

Respect d’autrui - Tout skieur doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger ou lui porter préjudice. Maîtrise de la vitesse et du comportement - Tout skieur doit descendre à vue. Il doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités personnelles ainsi qu’aux conditions générales du terrain, de la neige, du temps et à la densité de la circulation sur les pistes. Maîtrise de la direction - Le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d’une trajectoire, doit prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et/ou snowboarder aval. Dépassement - Le dépassement peut s’effectuer, par l’amont ou par l’aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur et/ou snowboarder dépassé. Pénétrer et s’engager sur la piste ainsi que virer vers l’amont - Tout skieur qui pénètre sur une piste de descente, s’engage après un stationnement ou exécute un virage vers l’amont doit s’assurer par un examen de l’amont et de l’aval, qu’il peut le faire sans danger pour lui et pour autrui. Stationnement - Tout skieur doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes, dans les passages étroits ou sans visibilité. En cas de chute le skieur doit dégager la piste le plus vite possible. Montée et descente à pied - Le skieur qui monte ne doit utiliser que le bord de la piste. Il en est de même du skieur qui descend à pied. Respect du balisage et de la signalisation - Tout skieur doit respecter le balisage et la signalisation. Assistance - En cas d’accident tout skieur doit prêter secours. Identification - Tout skieur témoin ou partie responsable ou non d’un accident est tenu de faire connaître son identité.

Il y a le code de la route et le code des pistes avec ces 10 règles à connaître." - Guilhem Motte, directeur des pisteurs-secouristes de La Clusaz