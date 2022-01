Ski : le port du casque fortement recommandé dans les stations auvergnates

"Est-ce que je vous mets un casque avec" demande ce loueur de ski à cette cliente au pied du téléphérique. "Non merci" répond cette femme de 56 ans qui va prendre le risque de ne pas se protéger la tête sur les pistes du Mont Dore ce jour là. C'était également le cas de Gaspard Ulliel sur une piste bleue de la station de la Rosière en Savoie. L'acteur est entré en collision avec un autre skieur. Un choc qui a provoqué sa mort.

Ce loueur de ski propose toujours un casque à ses clients © Radio France - Jean-Pierre Morel

Sur les pistes au Mont Dore, la plupart des skieurs sont casqués, "mais pas tous" regrette Christophe Boivin, le directeur de la station.

Christophe Boivin, directeur de la station du Mont Dore Copier

"Le port du casque n'est pas encore un réflexe, les jeunes sont équipés, mais les plus anciens qui n'ont jamais été habitués ont plus de mal à s'y faire, c'est un vilain défaut". Mais les collisions sont rares. Car les protections et la signalétique se sont développées avec la démocratisation du ski. "Le problème, très souvent, c'est le manque de maîtrise".

Le port du casque bientôt obligatoire en France ?

Près de 97% des amateurs de glisse adoptent cette protection. Mais d’après Le Système National d’Observation de la Sécurité en Montagne, ce pourcentage baisse avec l’âge. Pour atteindre entre 60 et 70% de port de casque sur les skieurs de 31 ans et plus.

Le manque de maîtrise est souvent à l'origine des accidents © Radio France - Jean-Pierre Morel

Car en France, le port du casque n'est pas obligatoire contrairement à certains pays comme l'Italie ou l'Autriche. Des exemples à suivre pour Isabelle Chazal, capitaine du peloton de gendarmerie de Montagne.

Pourquoi ne pas rendre le port du casque obligatoire, comme la ceinture de sécurité sur la route - Isabelle Chazal, capitaine du peloton de gendarmerie de montagne du Monde Dore

"Moi, si on me pose la question, en tant que professionnelle du secours en montagne, évidemment que je suis favorable à l'obligation du port du casque", une évidence pour elle, "après c'est la responsabilité de chacun d'autant qu'un casque aujourd'hui ne coûte pas très cher, comparé à ce que vaut une vie".

Isabelle Chazal, capitaine au peloton de gendarmerie de montagne du Mont Dore Copier

En France, on compte une quinzaine de décès chaque hiver sur les pistes. Les derniers accidents mortels à Super-Besse et au Mont Dore datent de 2018.