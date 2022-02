Ski : les stations auvergnates anticipent le réchauffement climatique

"S'il tombait un peu de neige fraîche, ce serait bien". Christophe Boivin implore les cieux pour blanchir les cimes. Car avec seulement 20cm en bas de la station, le directeur des remontées mécaniques du Mont Dore doit faire des miracles pour maintenir un enneigement suffisant pendant cette période cruciale des vacances scolaires. "Trois pistes vertes sont fermées, ainsi que la liaison avec Super-Besse" constate fataliste celui qui est en charge du domaine skiable. Impossible effectivement de passer d'un versant à l'autre du Sancy. Les téléskis du Ferrand sud et nord sont à l'arrêt. "Il manque de la neige sur 300 mètres en bas des pistes pour pouvoir ouvrir, on a tout essayer avec les dameuses, mais il n'y a pas assez de neige".

Alors que les vacanciers sont nombreux dans le Sancy ou au Lioran, les stations tentent de limiter l'impact du réchauffement climatique sur les pistes, et diversifient leur offre. "Mais on a pu produire assez tôt de la neige de culture pour permettre de maintenir une activité de ski satisfaisante" précise Christophe Boivin grâce aux quelques 120 enneigeurs installés dans la station.

Pour les professionnels, le réchauffement climatique impose de nouvelles contraintes. Laurent Giron a donc du s'adapter. Il a réduit son parc de ski en location dans son magasin du Mont Dore. "On est passé en deux ans de 3.000 à 2.000 paires", mais l'entretien est de plus en plus important. "Qui dit manque de neige dit forcément plus de cailloux et donc plus de travail sur les skis et plus de personnels mobilisés évidemment".

"La neige de culture s'est développée dans toutes les stations car c'est désormais un outil de sécurisation de la ressource" observe Jean-Philippe Bosse. "Mais il y a un vrai savoir-faire en Auvergne pour le travail de la neige car elles sont implantées à faible altitude, c'est le damage, le stockage, c'est reconnu dans la profession" poursuit le consultant de l'agence Protourisme à Clermont-Ferrand. Pour extrapoler, de nouveaux outils sont développés comme Climsnow qui permet d'obtenir des projections à horizon 2050. "Ce que nous montre ces modélisations, c'est que la ressource en neige va devenir aléatoire, et qu'il va falloir sortir du modèle du tout ski, ce qu'on déjà fait les stations auvergnates, ça veut dire diversifier l'offre, désaisonnaliser, pour répondre aux attentes d'un public qui n'est pas seulement skieur". Dans le Sancy, la tyrolienne ou l'accrobranche permettent déjà aux vacanciers de s'offrir des sensations fortes sans chausser les skis.