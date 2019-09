Ski Nordique : Pessade passe son tour l'hiver prochain

Saulzet-le-Froid, France

Son avantage: c'est la station la plus proche de Clermont, un peu moins d'une demi-heure de route. Son inconvénient: une altitude de 1.100 mètres et un manque de neige de plus en plus fréquent chaque hiver. Les pertes d'exploitations sont importantes pour la communauté de communes de Mond'Arverne, qui se posait la question de maintenir ou non l'activité nordique (la compétence touristique dépend de la communauté de communes et non pas de la commune).

Une question vite tranchée par le choix de la commune de Saulzet-le-Froid, sur le territoire de laquelle se situe Pessade, de changer de communauté de communes. Au 1er janvier prochain, elle passera de Mond'Arverne à Dômes Sancy Artense, pour rejoindre une communauté de communes de moyenne montagne, avec des problématiques similaires. Pour Mond'Arverne, pas question de préparer la saison d'hiver alors qu'il n'y aura peut être pas de neige avant le 31 décembre.

L'Acrofun également en question

Mais neige ou pas, les pistes ne seront pas ouvertes l'hiver prochain. Le délai était trop court pour Dômes Sancy Artense, qui devra prendre une décision sur le sort de Pessade. Pour Patrick Pélissier, le maire de Saulzet-le-Froid, il faut de toute façon attendre les élections municipales de 2020 et l'arrivée d'équipes renouvelées pour trancher.

Car la problématique du ski nordique n'est pas la seule. L'accrobranche devra être totalement refait après 2020, en raison de la réglementation. Des investissements importants pour le futur gestionnaire, que ce soit Dômes Sancy Artense ou bien un gestionnaire privé. Quant aux bâtiments de la station, ils appartiennent à Mond'Arverne, qui est prête à les vendre ou à les louer au futur exploitant. La communauté de communes qui devrait aussi vendre la dameuse du site.

L'avenir de Pessade est donc très incertain. Le changement de communauté de communes n'a rien changé sur le fond, tout juste peut-être accéléré les choses. Mais l'annonce de la fermeture des pistes l'hiver prochain a déchaîné des passions. Le Club Nordique Aydat Pessade, qui s'était ému sur sa page Facebook de cette fermeture, a préféré fermer son post en raison de commentaires "dont certains dépassaient la mesure". Pessade Pleine Nature fait donc une pause obligée ce qui n'empêche pas les clermontois et autres de profiter de ce site magnifique; le parking était plein le week-end dernier.