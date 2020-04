Skype, lettres, dessins : ils donnent le sourire aux résidents confinés de l'Ehpad de Migné-Auxances (Vienne)

"C'est un travail de tout les instants", beaucoup intense qu'en temps normal. Joy Moine, animatrice à l'EHPAD Les Fougères de Migné-Auxances (Vienne) se charge de ramener un peu de gaité aux résidents confinés de l'établissement, privés des visites de leur famille et obligés de rester dans leur chambre, une mesure encouragée par le gouvernement.

Cet isolement accru, Joy Moine l'a constaté chez certains résidents : "certaines personnes ont vraiment besoin de lien, et se disent qu'elles voudraient bien sortir, déjeuner avec les autres." L'animatrice doit désormais elle même venir auprès des résidents dans leur chambre, "avec un chariot, chargé de jeux, des mandalas, des postes CD, pour se distraire." Un nouveau temps plus individualisé dédié également à la discussion.

Des activités très réduites par rapport à la normale, et qui se déroulent, évidemment, en respectant les mesures barrières, et en portant des masques redécorés pour l'occasion : "certains résidents se sont un peu moqués de nous la première fois en nous voyant, ils nous ont dit que c'était le carnaval, sourit Joy Moine. On s'est dit qu'on allait rendre ces masques un peu plus gais, on les a décorés au crayon, puis on a cherché des sourires humoristiques, ou bien des moustaches, sur internet." Les soignants ont aussi adopté ces masques d'un nouveau genre.

Le personnel de l'Ehpad a redécoré ses masques de protection ! (Photo prise juste avant le confinement en chambre). - Joy Moine

La fin des visites des familles reste le sujet le plus douloureux pour les résidents. Mais être confiné ne veut pas dire être coupé du monde. Tout le personnel de l'EHPAD est mobilisé pour maintenir le lien avec les proches des résidents : "On a pris des photos soignants-résidents qu'on a envoyé aux familles. Bien sûr ils peuvent toujours recevoir du courrier" détaille Joy Moine. De plus, sur la cinquantaine de résidents que compte l'Ehpad, 20 se sont mis à Skype : "C'est un émerveillement pour certains, sourit l'animatrice. Même si on est de l'autre côté de l'écran, il peut y avoir beaucoup d'émotions chez les résidents".

Envoyez vos lettres aux résidents de l'EHPAD !

L'animatrice lance désormais un appel à toutes les familles confinées : "on veut prouver aux résidents que la vie à l'extérieur, malgré le confinement, ne s'est pas arrêtée. Envoyez-nous des lettres, des petits mots, des dessins, par courrier ou par mail. Les résidents sont très demandeurs, en particulier quand ça vient des enfants." Une manière aussi de soutenir le personnel de l'Ehpad, très éprouvé par la période.

Un appel que n'ont pas attendu les élèves du collège Louis-Merle, dans les Deux-Sèvres. Ils viennent de transmettre une soixantaine de dessins, de petits mots et de poèmes à l'Ehpad de Secondigny ainsi qu'à l'Hôpital Nord Deux-Sèvres.

C'est la principale, Raphaëlle Couvreux-Baudouin, qui les a incité à préparer ces courriers : "pendant le weekend, les élèves me demandaient si leurs mots suffisaient, et puis certains parents m'ont dit qu'ils avaient participé aussi. Les retours étaient enthousiastes."

Le collège organise en effet régulièrement des activités avec les résidents de l'Ehpad de Secondigny : centenaire de la guerre 14-18, concours national de la Résistance... "Les soutenir était donc tout naturel pour le collège", souligne la principale, qui réfléchit à d'autres initiatives dans ce sens.