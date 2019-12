Smic, tribunaux, cotons-tiges : tout ce qui change au 1er janvier 2020

Augmentation du Smic, fusion des tribunaux d'instance et de grande instance, interdiction du dioxyde de titane et des cotons-tiges, etc. Comme chaque année, il y a beaucoup de changements à prévoir à partir de ce 1er janvier 2020. France Bleu fait le point.

Chaque nouvelle année arrive avec son lot de réformes. La plus scrutée cette année : la réforme des retraites. Mais avant de démêler ce grand volet du quinquennat Macron, l'année 2020 apporte un certain nombre de nouveautés. Transports, santé, salaires, nombreux sont les changements de ce 1er janvier 2020. Tour d'horizon de ces multiples évolutions.

Travail

Salaire Minimum

Le Smic sera revalorisé de 1,2% au 1er janvier pour les 2,3 millions de bénéficiaires. Le montant du Smic sera de 1.219 euros nets en 2020, contre 1.204 euros en 2019, soit 15 euros de plus par mois et 173 euros supplémentaires sur l'ensemble de l'année. "Ce sont des augmentations légales, il ne s'agit donc pas d'un coup de pouce du gouvernement", a indiqué la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. La hausse automatique du Smic est liée à une "hausse de l'inflation de 0,7%" et une progression de 0,5% des salaires des ouvriers et employés.

Centre de Formation d'Apprentis

Les centres de formation d'apprentis (CFA) ne seront plus financés par les Régions mais par les branches professionnelles et en fonction du nombre de jeunes sous contrat, dans le cadre de la réforme "Avenir Pro" de 2018, qui avait fait l'objet d'un bras de fer entre le patronat et les régions, qui souhaitaient conserver cette compétence.

CSE

Les entreprises de plus de 11 salariés sont tenues de mettre en place les conseils économiques et sociaux (CSE). Depuis l'adoption de la réforme du code du travail en 2017, 50.000 CSE ont été mis en place, selon le ministère du Travail.

Santé

Remboursement intégral de certaines lunettes, des prothèses dentaires et aides auditives

Dans le cadre de la réforme dite « 100 % santé », le remboursement intégral (reste à charge zéro) par la Sécurité sociale et les complémentaires santé se met progressivement en place, notamment pour certaines lunettes et prothèses dentaires. Pour les opticiens, la mesure entre en vigueur à partir de ce mercredi. Ils devront proposer un panier à tarifs plafonnés entre 420 et 800 euros selon les verres unifocaux ou progressifs. Pour les dentistes aussi, la mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Certaines couronnes et bridges seront intégralement remboursés. D'ici 2021, les frais d'optiques, les soins dentaires et les audio-prothèses seront entièrement remboursés.

Hausse des cotisations des mutuelles

Et alors que alors certaines lunettes et prothèses dentaires seront intégralement remboursées à partir du 1er janvier, la mutualité française annonce que les cotisations des mutuelles augmenteront "en moyenne de 3%" en 2020. "Les cotisations des mutuelles augmenteront dans les mêmes proportions que les années précédentes, c'est-à-dire en moyenne de 3% par an ces dix dernières années", a affirmé le président de la Mutualité, Thierry Beaudet, dans un communiqué.

Interdiction du dioxyde de titane

Le gouvernement a décidé d'interdire "par précaution" la mise sur le marché français des denrées alimentaires contenant du dioxyde de titane (E171). Cet additif présent dans les bonbons, gâteaux, médicaments ou cosmétiques est controversé pour ses effets suspectés sur la santé.

L'homéopathie progressivement déremboursée

L'homéopathie jusqu'alors remboursée à 30% par la sécurité sociale, ne sera prise en charge qu'à 15% à partir de ce mercredi 1er janvier 2020. L'objectif est d'aboutir à un déremboursement total en 2021. Quelque 1.200 produits homéopathiques sont concernés. La décision de la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est appuyée sur un rapport peu flatteur de la Haute autorité de santé (HAS) dévoilé fin juin. L'homéopathie n'a "pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d'un remboursement".

Tests angine

Les "tests angine" pourront être réalisés par les pharmaciens et non plus seulement par les médecins. Ces tests permettent de savoir si l'angine est due à un virus ou à une bactérie, et donc d'éviter la prescription d'antibiotiques dans le premier cas.

Défibrillateurs

Défibrillateur obligatoire pour les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 1 à 3, c'est-à-dire ceux accueillant plus de 300 personnes.

Logement

Rénovation énergétique des bâtiments

Il y a possibilité pour les ménages modestes de bénéficier d'une prime versée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) dès qu'ils engagent des travaux de rénovation énergétique et d'économie d'énergie pour leur logement.

Transports

Permis à 1€ par jour

En ce début d’année, c’est aussi la mise en place du permis à 1€ par jour, pour les 15-25 ans, uniquement accessible aux écoles de conduite et aux associations disposant du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite ». Il s’agit en réalité d’un prêt à taux zéro pouvant aller jusqu’à 1.200 euros afin d’améliorer l’accès à la formation.

Voitures radars

Après une mise en service en avril 2018 des premières voitures radars en Normandie, ce dispositif géré par des opérateurs privés va être étendu aux régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire à partir de janvier 2020.

SNCF

La fin d'une époque : les nouvelles recrues de la SNCF ne pourront plus bénéficier du statut de cheminot, qui continuera à s'appliquer aux 131.000 personnes qui en bénéficient actuellement.

Impôts

Impôt sur le revenu

Si vous êtes un particulier et que vous employez une personne, vous devrez vous occuper du prélèvement à la source pour votre salarié à domicile ou votre assistante maternelle, via une retenue sur le salaire mensuel. Rendez-vous sur le site monprelevementalasource.urssaf.fr pour savoir comment gérer le prélèvement et le reversement de l'impôt à la source auprès des services fiscaux.

Payer ses impôts au bureau de tabac

Dans 18 départements tests, les contribuables pourront payer leurs impôts, amendes et factures de services publics en espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac. Après les six mois de test dans les départements Aveyron, Calvados, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes d'Armor, Eure-et-Loir, Gard, Loire, Marne, Oise, Bas-Rhin, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Vaucluse, Hauts-de-Seine, Guadeloupe, Martinique et Corse-du-Sud, la mesure sera généralisée à tout le territoire le 1er juillet prochain.

Baisse de l'impôt sur le revenu

C’est la promesse phare du président Macron aux Gilets Jaunes, cette baisse de 5 milliards d'euros se traduira par un gain annuel moyen de 350 euros pour les 12 millions de foyers de la première tranche et de 180 euros pour les cinq millions de la deuxième tranche.

Taxe d'habitation

80% des foyers seront totalement exonérés au 1er janvier et la suppression étalée sur 3 ans pour les autres.

Suppression de 18 taxes

18 taxes à faible rendement sont supprimées en 2020 : taxe sur les voyageurs de commerce, redevance géothermie, cotisation de solidarité sur le blé et l'orge, etc.

Consommmation

Prix des cigarettes

À partir du 1er janvier 2020, le prix de certaines cigarettes va augmenter. Le prix du paquet de 20 cigarettes passe à 9,10 ou 9,20 euros selon les marques. Le paquet de cigarettes avait d’ailleurs déjà augmenté de 50 centimes le 1er novembre dernier. Le gouvernement vise un paquet à 10 euros fin 2020 afin de réduire la consommation de tabac en France.

Prix des timbres

Les prix des timbres rouges et verts vont de nouveau augmenter de 10% en 2020. Le timbre rouge coûtera 1,16 euro tandis que le vert sera à 97 centimes. Chaque année, le groupe annonce des hausses de ses tarifs pour tenir compte de la baisse des volumes de courrier.

Ecologie

Interdiction des cotons-tiges

En accord avec la loi Biodiversité, les cotons-tiges à usage domestique avec tige en plastique seront interdits sur le marché français au 1er janvier 2020.

Bisphénol A

Le bisphénol A, perturbateur endocrinien déjà interdit pour les contenants alimentaires, est banni des tickets de caisse, en application d'une décision européenne.

Pesticides

Autour des habitations, une distance minimale de non-épandage de produits phytosanitaires, comprise entre 5 et 20 mètres (selon les types de produits et de cultures), devra être respectée pour protéger la santé des riverains. Pour les parcelles déjà semées, cette mesure ne prendra effet qu'au 1er juillet.

CO2 : Malus sur les voitures

Du côté des automobiles, le barème du malus est renforcé pour les véhicules les plus émetteurs, en particulier les SUV. Le seuil de déclenchement du malus à l'achat est abaissé à 110 gCO2/km, contre 117 gCO2/km actuellement. Le malus maximum à l'achat d'un véhicule polluant passe pour sa part de 10.500 à 20.000 euros et les différents niveaux de malus sont globalement doublés voire triplés.

Justice

Fusion des tribunaux d'instance et de grande instance

Dans les nouveautés du 1er janvier 2020, il y en a une qui aura des conséquences importantes pour les justiciables, même si elle passe un peu inaperçue : c'est la réforme de la procédure civile, liée à la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Ils formeront au 1er janvier le tribunal judiciaire (la réforme a été reportée au 1er septembre 2020 pour les procédures de divorce). Dans cette réforme, le ministère de la Justice a voulu simplifier les procédures civiles et étendre la représentation obligatoire des avocats. Mais les avocats s'opposent très vivement à ce texte.