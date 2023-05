SMS et sirènes d'alerte à Istres : c'est un exercice de sécurité nucléaire ce mercredi

Les forces armées et les services de secours seront mis à contribution

Des pompiers et des services d'urgence mobilisés, des équipes de décontamination envoyées sur place, des SMS envoyés à la population... C'est un exercice national de sûreté nucléaire qui se déploie dans le secteur de la base aérienne d'Istres ce mercredi et ce jeudi.

L’exercice "AIRNUC 2023" se déroule sur la Base aérienne 125 d'Istres à partir de 8h ce mercredi matin et jusqu'à jeudi 17h.

Un faux accident nucléaire

Tous les services engagés vont simuler un accident sur un moyen de transport nucléaire (un avion par exemple), entraînant un rejet radioactif (fictif) dans l'environnement. L’exercice de prévention se déroule en deux temps, avec une phase d’urgence et une phase de gestion post accidentelle de l’événement.

Toutes les explications sur cet exercice grandeur nature ce mercredi 10 mai à 7h15 sur France Bleu Provence, avec Régis Passerieux, sous-préfet de l'arrondissement d'Istres

Des SMS à la population et les sirènes de la BA125 qui vont retentir

Les habitants du secteur (Istres, Fos, Saint-Martin de Crau) ne devront pas être surpris quand ils recevront dans la matinée un SMS alarmant les informant d'un risque nucléaire et leur demandant de rester à l'abri. Il s'agit bien d'un exercice, il ne faudra en aucun cas encombrer les lignes d'urgence (le 18, 112, 15 ou 17). Par ces SMS, les services engagés vont tester le système FR-Alert qui permet de toucher en peu de temps une grande partie de la population.

Les sirènes de la BA125 vont également être activées entre 9h et 10h ce mercredi.

À noter : l'exercice Airnuc 2023 se fera au plus près des conditions réelles, mais n'aura aucun impact sur la vie quotidienne des habitants à proximité de la BA125. Les routes, par exemple, ne seront pas fermées à la circulation comme cela serait très probablement le cas en cas de véritable alerte.

Tester les secours d'urgence

Cet exercice national est essentiel pour tous les services engagés (ministère des Armées, Autorité de sûreté nucléaire, Agence régionale de santé, parquet d'Aix-en-Provence, Ville de Istres etc.).

Il permet de tester les actions prévues dans le Plan d'urgence interne de la base aérienne, en cas de véritable accident. Il permet aussi de mettre en pratique en conditions réelles le Plan particulier d'intervention qui dépasse le périmètre de la base militaire (alerte à la population, mise à l'abri etc.).

Une cellule de crise sera activée en préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille durant les deux jours d'exercice.

Ces exercices nationaux doivent être réalisés tous les cinq ans. Le dernier sur la BA125 avait mené en novembre 2018.

La base aérienne d'Istres compte parmi les plus grandes bases en France et est souvent qualifiée de "hors-norme" avec sa piste de 5.000 mètres, ses 2.400 hectares et ses 500 bâtiments. Elle acueille 5.000 personnes, dont 4.000 appartenant au ministère des Armées.

Elle participe à la dissuasion française en accueillant notamment le missile ASMPA (Air-SOL Moyenne Portée Améliorée) et des avions de ravitaillement en vol qui délivrent aux avions de chasse interalliés le carburant indispensable à leurs missions.