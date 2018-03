Les syndicats de cheminots appellent à la grève ce jeudi à la SNCF : conséquence, le trafic est très perturbé dans les Hauts-de-France. La SNCF prévoit 1 TER sur 10, 1 Intercité sur 10, et 3 TGV sur 10, et des cars de substitution. Elle vous recommande de reporter vos déplacements.

Les syndicats de cheminots s'associent ce jeudi à la journée de mobilisation de la fonction publique. Ils dénoncent toujours le projet de réforme du gouvernement pour la compagnie ferroviaire. Conséquence du mouvement, de nombreuses perturbations en Picardie.

Les prévisions de trafic :

TER : 1 train sur 10

Intercités : 1 train sur 10

TGV : 3 trains sur 10

La SNCF annonce "150 circulations supplémentaires par car".

Trois trains entre Amiens et Paris

Ce jeudi, sur la ligne Amiens - Saint-Just-en-Chaussée-Paris, trois trains seront au départ d'Amiens (6h06, 6h38, et 16h23), et trois au départ de Paris (9h07, 17h01, 18h01).

Aucun train ne circule entre Amiens et Boulogne, ni entre Amiens et Abbeville, ni entre Amiens et Saint-Quentin : des bus de substitution sont mis en place. Entre Amiens et Beauvais, la SNCF prévoit un service normal.

Le service en revanche doit être normal sur les lignes 46 et 47 du TGV Haute Picardie.

Pour en savoir plus

Pour connaître en temps réel vos conditions de circulation, vous avez plusieurs options :

vous connecter sur le site Internet de la SNCF, et sur celui des TER Hauts de France

contacter la compagnie par téléphone, au 0.805.50.60.70 (du lundi au vendredi de 6h à 20h

vous renseigner en gare, auprès d'un agent.

La SNCF vous recommande de télécharger l'application mobile SNCF et de vous abonner aux alertes spécifiques à vos lignes. Une autre option : prendre le car : Ouibus, filiale de la SNCF, assure un trafic normal ce jeudi, vers l'ensemble de ses destinations. En fonction des besoins de déplacements, des bus supplémentaires pourront être mis en service.