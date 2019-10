SNCF : la CGT cheminots réclame deux agents par train pour reprendre le travail à Nantes

Nantes, France

Une centaine de cheminots ont fait valoir leur droit de retrait, à Nantes, ce lundi 21 octobre. Après l'accident d'un train dans les Ardennes, la CGT cheminots réclame la présence de deux agents dans chaque trains pour assurer la sécurité et épaulé le conducteur en cas de situation de crise. La direction a refusé.

On pense que l'état actuel des circulations ferroviaires ne garantit pas la sécurité du personnel et des usagers"

Fabienne est contrôleuse de train en gare de Nantes. Elle a fait jouer son droit de retrait. "Il y a un danger grave et imminent parce qu’on pense que l'état actuel des circulations ferroviaires ne garantit pas la sécurité du personnel et des usagers. Tous les jours il peut y avoir un obstacle sur une voie ou un malaise à bord. Un accident à un passage à niveau ça peut arriver ici aussi. Dans ces cas, le conducteur est débordé. Il a déjà beaucoup de choses à faire". Sa collègue de travail Delphine est du même avis. "À l'époque quand j'ai commencé, un train ne pouvait pas circuler sans deux agents qui avaient reçu une formation à la sécurité ferroviaire. La différence aujourd’hui c'est qu'ils ont changé la réglementation au niveau des TER pour pouvoir faire partir des trains avec seulement un conducteur. On voit bien que c'est dangereux".

De nouvelles perturbations sont à prévoir ce mardi 22 octobre en Loire-Atlantique et en Vendée.