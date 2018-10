Indre-et-Loire, France

Les usagers sont ahuris des prix pratiqués par la SNCF. Même ceux levés aux aurores pour prendre les premiers billets se sont retrouvés avec des billets plus chers qu'habituellement.

L'aller Saint-Pierre-des-Corps Bordeaux peut aller jusqu'à 200 euros. C'est à ce genre de prix que peuvent s'attendre les usagers. C'est le cas de Madeline qui fait souvent ce voyage, et trouve d'habitude des billets entre 50 et 60 euros. En découvrant des montants quatre fois plus chers, elle a dû renoncer à prendre le train.

C'est juste effarant de voir que des billets qui normalement coûtent 50 euros passent à 200 euros juste pour relier Saint-Pierre-des-Corps et Bordeaux quoi !"

Elle ajoute faire "ce trajet très régulièrement toute l'année et j'arrive toujours à m'en tirer pour pas grand-chose en prenant un Ouigo ou un Prem's. Et là on voit qu'il n'y a pas de Prem's et que les Ouigo sont blindés. Je suis obligée de me caler sur leur calendrier, c'est juste hallucinant."

Une autre tourangelle, Juliette, est étudiante en droit et aimerait rejoindre ses parents à Avignon pour noël. Le billet est à 130 euros, et cela représente un gros budget. "J’ai de la chance d’avoir des parents qui m’aident pour les billets de train."

Mais un aller-retour à quasiment 260 euros, c’est ce que me donnent mes parents pour un mois, c’est vrai que c’est un peu cher."

La SNCF explique que cette période de forte affluence fait monter les prix. Lors de l'ouverture de la billetterie, 40 billets se sont vendus par seconde. La société de transport vous conseille de décaler vos dates de voyage. "Merci du conseil, on demandera au Père-Noel de venir le 15 décembre", répond une internaute.