La SNCF va tester des TGV sans conducteur

La SNCF compte bien lutter contre la concurrence. Le groupe ferroviaire travaille actuellement sur un projet baptisé "train drone", des TGV autonomes, a annoncé le directeur général adjoint de SNCF Réseau, mercredi. Une phase de test va commencer en 2019.

Bientôt concurrencée par d'autres compagnies, la SNCF veut faire oublier ses presque 80 ans et entame sa transformation. A partir de décembre 2020, la SNCF sera concurrencée sur les lignes TGV et intercités et au plus tard en décembre 2023 sur les lignes régionales. Pour contrer cette concurrence, le groupe ferroviaire travaille notamment à rendre ses TGV autonomes dans les années à venir avec le projet "train drone", a déclaré le directeur général adjoint de SNCF Réseau, mercredi 14 juin.

Expérimentations dès 2019

Un prototype de ce projet "train drone" va être testé en 2019 pour le transport de marchandises sur les voies de triage. Ce train autonome devrait ressembler à un train de fret comme les autres. À la seule différence qu'il sera équipé de capteurs extérieurs pour anticiper le moindre obstacle sur la voie et entraîner, si besoin, un freinage automatique. L'idée est de pouvoir piloter le train à distance, sans conducteur à bord, notamment lors de manœuvres fastidieuses.

Premiers passagers en 2023

Pour les voyageurs, il va falloir s'armer d'un peu de patience. Les premiers TGV à pilotage automatique avec des passagers pourraient être mis en circulation à partir de 2023, entre Paris et le Sud-Est. Mais un conducteur sera présent à bord. Il devra surtout veiller à la fermeture des portes et intervenir en cas d'urgence. "On vise l'automatisation au sens pilotage automatique, comme dans les avions. Dans les avions vous avez toujours un pilote, fort heureusement", a précisé Matthieu Chabanel, directeur général adjoint de SNCF Réseau, interviewé par Franceinfo.

Pas de réduction de personnel, assure la SNCF

Les dirigeants du groupe ferroviaire se défendent de vouloir économiser du personnel. Pour appuyer leurs propos, Matthieu Chabanel a souligné qu'un TGV n'est pas un métro et qu'une présence humaine sera toujours nécessaire au poste de conduite.

Garantir une meilleure régularité et plus de trains

Pour le directeur général adjoint de SNCF réseau, ce TGV automatique aura plusieurs avantages, à commencer par l'augmentation du nombre de trains en circulation. "Quand le train est automatique, tous les trains se comportent de la même manière, freinent au même moment, anticipent au même moment, et donc on peut limiter l'espacement entre les trains et donc mettre plus de trains sur une même ligne et gagner de la régularité" a-t-il précisé.

Sur la ligne à grande vitesse, cette innovation serait une première au monde.