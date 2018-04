Amiens, Somme, France

Les deux premiers jours de grève sont terminés à la SNCF. Place à trois jours de travail, avant la reprise du mouvement. Mais dans les faits, le trafic sera encore perturbé jeudi 5 avril.

En raison d’une grève nationale SNCF depuis mardi 3 avril, la circulation des trains peut être perturbée.

Vérifiez chaque jour à partir de 17h les trains du lendemain sur l’App SNCF https://t.co/p3IVfuFeme et le site internet TER https://t.co/mqXpN4BWmapic.twitter.com/kFKKaJfUFX — TER PICARDIE (@picardie_ter) April 4, 2018

Par exemple sur la ligne Amiens-Paris Nord, sur les douze trains qui partent habituellement avant 9 heures du matin, quatre seront manquants. Le programme complet des trains en circulation est en ligne.

Il y a plusieurs raisons à cette reprise progressive : des problèmes logistiques liés aux deux jours de grève, la poursuite du mouvement pour certains syndiqués de chez Sud Rail...

La grève reprendra dès 19 heures samedi

A Amiens, mercredi 4 avril, tous les syndicats ont voté pour la reprise du travail jusqu'à samedi 19 heures. "Pour l'instant, il y a une vraie unité sur ce point", explique Laurent Fin, secrétaire Sud Rail Picardie, à la fin de l'AG. "On est en grève, on sait qu'on va perdre de l'argent, mais c'est pour la bonne cause, poursuit-il. Elle se terminera, j'espère, avec un vrai bras de fer avec le gouvernement. On veut qu'il baisse ses armes!".

La mobilisation des deux premiers jours en Picardie et l'impact sur le trafic encourage les grévistes. "C'est sûr que c'est important, souligne Daniel Ferté, délégué régional FO. Maintenant il faut que ça continue. De toute façon c'est simple, tant qu'aucun train ne roule, les grévistes resteront mobilisés."

Si la grève perlée et la reprise du travail ce jeudi matin sont inédites, pour Arnaud Bellettre, délégué Sud Rail, ça peut aussi être une façon de mobiliser d'autres collègues. "On va pouvoir échanger avec les non-grévistes, leur raconter ce qu'il s'est dit, les amener à réfléchir...".

Les syndicats ont déjà prévu de se retrouver lundi matin à 10 heures devant la gare d'Amiens pour une nouvelle AG.