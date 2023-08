SNCF : six heures de paralysie du trafic entre Cannes et Saint-Raphaël

Une panne de train a interrompu l'ensemble du trafic entre les Alpes Maritimes et le Var. Les voyageurs ont dû descendre du train pour remonter dans un autre train.

ⓘ Publicité

Entre Saint-Raphaël et Cannes, l'ensemble du trafic TER et TGV et trains italiens a été stoppé entre ces deux communes. La SNCF indique que le trafic reprendra progressivement dans les prochaines heures.