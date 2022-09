Alors que le TER Nouvelle-Aquitaine a enregistré 25% de voyageurs en plus cet été qu'en 2019, des trains vont être ajoutés sur les étoiles ferroviaires de Limoges et de Brive. Une annoncée communiquée par la SNCF en début de semaine, qui devrait faire des heureux.

SNCF : Six trains en plus vont circuler sur les rails de Limoges et Brive d'ici la fin de l'année

Sur la voie F de la gare Limoges Bénédictins, Catherine attend patiemment son train direction Eymoutiers. "Ça fait une heure et demie que j'attends..." Pour des raisons médicales, ces allers-retours à Limoges sont devenus une habitude, mais elle regrette qu'ils lui prennent la journée. "Mes rendez-vous sont faits en fonction des horaires de l'allée, et du retour. S'il y en avait un toutes les heures et demies je serais ravie, même pour le retour... "

Plus pratique, et plus économique

Alors quand la SNCF annonce six trains en plus d'ici la fin de l'année, en direction de Poitiers, Guérêt mais aussi d'Ussel, c'est une vraie bonne nouvelle. Car comme beaucoup Catherine trouve malgré tout les rails, plus pratiques que la route. " En sept, dix minutes je suis à Limoges. En voiture c'est plus long. Il y a les radards donc tout rentre en compte!"

Une économie de temps, mais "ça coûte moins cher aussi, pour la facture d'essence !", ajoute Jean-Luc. Depuis le 1er septembre, cet informaticien vient de Peyrillhac chaque jour pour son nouveau travail. "Par contre en terme de fatigue..." sourit l'usager "faut encore que je me rode. Parce que c'est vrai que le matin je dois partir plus tôt pour prendre mon train à 7H23. Faut prendre le rythme."

Augmentation de 2% du prix des billets

A compter du 1er décembre, les billets de TER verra toutefois ses tarifs monter de 2% pour compenser l’envolée des prix de l’énergie. Mais si ces derniers pouvaient éviter des journées à rallonge, Pia, 19 ans reconnaît qu'elle serait prête à grignotter sur son budget. "J'étudie à Soulhiac et je travaille à Nieul, et la plus grande ville c'est Limoges, donc je pourrais payer 2 euros de plus pour avoir plus de possibilités d'horaires."

Près des tableaux d'affichages, deux étudiantes de Périgueux, elles ne se font pas de faux espoirs. Ces six trains supplémentaires ne concernent pas leur ligne. Elles devront donc continuer à réviser dans le hall de la gare, pour le tuer le temps entre la fin des cours et le départ de leur train.