Alors que la grève contre la réforme des retraites n'est pas terminée, la SNCF annonce la reprise des travaux de modernisation des voies ferrées entre Orléans et Paris, jusqu'à la mi-mars 2020. De nombreux trains sont supprimés en semaine (sauf aux heures de pointe) et le week-end.

SNCF : trains supprimés et temps de trajets allongés entre Paris et Orléans pendant plusieurs semaines

Orléans, France

Après la grève, les travaux : la SNCF, toujours touchée par la grève contre la réforme des retraites entamée le 5 décembre 2019, annonce de nouveaux travaux de modernisation des voies ferrées sur l'axe Paris-Orléans en ce début d'année 2020. 7000 usagers emprutent chaque jour les trains entre Orléans et Paris.

Trains supprimés en journée du lundi au vendredi

Depuis le 20 janvier, les travaux entamés en 2019 ont en effet repris sur la ligne Paris-Orléans, pour moderniser les installations de signalisation et les voies. Du coup, du lundi au vendredi, les trains en journée sont supprimés et ne circulent qu'en heures de pointe : aucune circulation donc de 9h30 à 15h dans le sens Paris-Orléans et aucune circulation de 12h à 17h dans le sens Orléans-Paris.

Des trains supprimés le week-end

La SNCF Centre Val-de-Loire indique aussi des travaux, et des suppressions de trains, sur cette liaison Paris-Orléans, lors des huit prochains week-ends (à partir du 25/26 janvier), ainsi que celui du 21 et 22 mars. Le dernier train du samedi soir à 22h37 au départ d'Austerlitz est supprimé sur cette période ainsi que trois allers retours Orléans-Paris chaque dimanche matin sur la période.

Quelques autocars de substitution sont proposés durant ces travaux, mais le nombre de places est limité. Par ailleurs, les temps de parcours, durant les travaux, sont allongés de quinze minutes, car il faut faire ralentir les trains par mesure de sécurité. Evidemment, ces chantiers auront aussi un impact sur les liaisons Paris-Tours via Orléans et Blois.

Enfin, des trains seront supprimés aussi en semaine, ou modifiés, sur les liaisons Orléans-Nevers.