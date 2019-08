Sauvetage en mer : "Il faut assurer des financements pérennes pour la SNSM"

Caen, France

Le 7 juin dernier, trois sauveteurs de la SNSM sont morts au large des Sables d'Olonne lors d'une opération de secours. Un drame qui a touché les Français et provoqué une réaction chez les parlementaires. Sur une proposition du sénateur de Vendée Bruno Retaillau (LR) une mission commune d'information a été mise en place. Elle est présidée par la sénatrice du Calvados Corinne Feret (PS). Invitée de France Bleu Normandie Matin, l'élue a expliqué qu'elle s'est rendue avec ses collègues à la rencontre des sauveteurs en mer aux Sables d'Olonne, mais aussi dans les Alpes-Maritimes ou encore dans le Calvados, ce mardi, à Courseulles-Mer et Ouistreham ce lundi.

L’objectif est de dresser un état des lieux du sauvetage en mer qui est assuré, en France, par des bénévoles. "L'organisation de la SNSM repose sur 100% de bénévolat, a rappelé Corinne Feret. Des hommes et des femmes qui ne comptent pas leur temps, qui lorsqu'une alerte est donnée vont, sans hésiter au péril de leur vie parfois, sauver ceux qui sont en détresse en mer."

Une flotte de bateaux de secours vieillissante

"Il faut pouvoir assurer des financements pérennes, insiste la sénatrice du Calvados. Il faut avoir conscience que les recettes de la SNSM reposent aujourd'hui sur 80% de dons de particuliers. Il y a donc une part d'incertitude qui empêche les responsables des différentes stations de se projeter durablement dans l'avenir."

Quid d'une taxe qui serait payée par les plaisanciers et les professionnels de la mer ? "Notre volonté n'est pas d'ajouter une nouvelle taxe mais d'assurer des financements pérennes. A l'heure actuelle, quasiment toute la flotte de la SNSM en France est composée de bateaux qui ont une trentaine d'années ou plus. Il faut songer à les remplacer dans la décennie à venir. Et le coût est extrêmement élevé." Le rapport sénatorial, dont le rapporteur est Didier Mandelli (LR), devrait être remis au gouvernement fin octobre.

Réforme des retraites

Corinne Feret a également été interrogée sur le choix d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites annoncé ce lundi lors du 20 heures de France 2. Le président de la République a dit sa préférence pour un calcul des droits à la retraite basée sur la durée de cotisation plutôt que d'arrêter un âge légal (64 ans avait été évoqué). "C'est une réflexion et une méthode que nous avions engagé, a réagi l'élue socialiste. Car je suis solidaire du précédent gouvernement. Je pense notamment aux salariés d'une carrière longue, démarrée jeune, pour ainsi bénéficier d'une retraite à un âge qui permet encore de profiter de la vie."

Un candidat socialiste aux Municipales à Caen

Les élections municipales auront lieu dans moins de sept mois, les 15 et 22 mars prochains (1er et 2e tour). A la question : le Parti socialiste aura-t-il un candidat à Caen ? "Oui bien sûr, a répondu l'ancienne première adjointe du maire socialiste, Philippe Duron, entre 2008 et 2014. Dès le 6 septembre les militants caennais du PS seront amenés à désigner le ou la première des socialistes pour les municipales à Caen."

Sur les derniers scrutins (présidentielles et européennes), les résultats des socialistes déclinent alors qu'Europe Ecologie les Verts a le vent en poupe. "On discutera, a indiqué Corinne Ferret. Nous sommes favorable au rassemblement de la gauche et nous y contribuerons. C'est la gauche rassemblée qui peut apporter une alternance à Caen. Nous avons travaillé ensemble par le passé." Par ailleurs, l'élue caennaise ne verrait pas d'un mauvais œil qu'il y ait une liste La République en Marche, le parti majoritaire au niveau national et qui gouverne aujourd'hui.