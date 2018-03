Corse, France

Leurs vedettes oranges sont très facilement reconnaissables, par tous les temps, ces secouristes bénévoles viennent en aide aux embarcations en difficultés. Une évidence pour eux.

"Ce n'est pas difficile parce que c'est un choix"

Pour René Berry, le commandant de la vedette SNSM de Macinaghju dans le cap corse, ce rôle de bénévole est essentiel "Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas faire contre de l'argent, puis c'est aussi une tradition des gens de mer d'aller au secours les uns des autres de manière bénévole et spontanée . C'est une vieille tradition de la marine."

Cette vocation précise-t-il, n'est toutefois pas sans risques "Il peut y avoir du danger, comme chaque fois que l'on va en mer, en plus nous sommes pour notre part, amenés à y aller dans des conditions qui peuvent être parfois un peu particulières, voire difficiles[...] Il y a déjà eu des équipages qui ont disparu en mer lors de sauvetages."

Mettre l'accent sur la prévention des usagers de la mer

Le rôle de la SNSM est bien entendu de venir en aide à des personne qui parfois peuvent se trouver en danger de mort, mais cela ne constitue pas la majorité de leurs interventions "Des vrais sauvetages, au sens où je l'entends, où des gens se trouvent dans des situations qui ne peuvent plus maîtriser, avec des grosses avaries, cela représente 25% des interventions. Le reste des interventions, n'auraient à mon sens, pas lieu d'être, ce sont des erreurs de navigation, d'entretient ou de jugement". Une donnée importante, qui montre l'importance de la prévention pour les sauveteurs en mer, comme le dit Jacques de Solms, inspecteur général de la SNSM en Méditerranée "On a beaucoup de gens, qui viennent profiter des sports nautiques et de la mer, sans avoir été au préalablement préparés[...] Nous faisons des campagnes de préventions, nous allons à bord des bateaux de plaisance dans les ports, pour voir avec eux quels sont les moyens de sécurité qu'ils doivent avoir à bord[...] _apprendre aux gens qui pratiquent la mer, quels sont les points très particuliers qu'il faut vérifier, avant de décider de sortir_."

Le financement majoritairement privé

La société nationale de sauvetage en mer doit 80% de ses ressources financière à la générosité de donateurs privés. Pour le reste, elle le doit à une participation de l'Etat, mais aussi à certaines interventions qu'elle facture comme le précise René Berry "La notion de sauvetage elle est gratuite. C'est à dire que quelqu'un qui est en péril, qui est dans l'eau ou dans un bateau en feu, cette personne on va aller la chercher tout à fait gratuitement.[...] Le remorquage, c'est quand il s'agit de ramener un bateau, en général avec les personne à bord. À ce moment là, l'opération est payante. La somme est définie par le ministère de l'intérieur[...]le tarif est le même pour toutes les vedettes de France.[...] _Les remorquages qui sont payants, eux, rentrent dans les caisses de la station, qui va s'en servir pour améliorer le bateau ou l'entretenir_."

En 2017, rien que pour la Haute-Corse, 198 personnes ont été secourues par la société nationale de sauvetage en mer.