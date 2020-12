SNSM en Seine-Maritime : "on a déjà 20% de dons en moins par rapport à l'an dernier"

C'est une campagne qui commence difficilement. Une semaine après son lancement, "les dons sont déjà en baisse de 20% par rapport à l'an dernier", note Philippe Brouard, président de la SNSM à Dieppe. "Je pense que c'est dû à la situation générale qui n'est pas propice. Il y a d'autres choses plus prioritaires que nous encore", poursuit-il pour France Bleu Normandie.

Des événements annulés

"L'année n'est pas totalement terminée mais il y a déjà cette baisse. Cette année on a aussi eu beaucoup d'événements annulés, la tour de France de la voile. Ici à Dieppe, on a eu la fête du Hareng et sur deux jours c'est quand même 1.500 euros qui rentrent dans nos caisses", explique Philippe Brouard.

Cet argent, explique-t-il, est essentiel. "On est une association d'utilité publique. Les dons servent à renouveler notre matériel, former les bénévoles, équiper les bateaux. Par exemple, un bateau comme celui de Dieppe a 26 ans, dans quatre ans il en aura trente. Et c'est un bateau qui va chercher dans les 1,8 voire 2 millions d'euros", détaille le président de la SNSM à Dieppe.

"Chaque année, on tourne à 50 à 60 sorties, tout confondu, exercices et sauvetages. On a entre douze et quinze sauvetages par an, aussi bien que pour les plaisanciers que pour les marins pêcheurs professionnels. Notre seul moyen de faire tourner notre station de sauvetage, ce sont les dons", explique lui Eric Chevallier, président de la SNSM au Tréport.

Il est à noter que 80% des ressources de la SNSM provienne de dons de particuliers.