SNSM : "Il faut un plan Marshall pour la Bretagne" alerte son président

La S.N.S.M. a besoin d'argent et son président Xavier de la Gorce lance un appel. "Il y a plus de 30 ans nous avons investi dans une quarantaine de canots tout temps, de grosses unités qu'il faut renouveler et qui coûtent aujourd'hui 1,3 millions d'euros," explique-t-il. "Nous avons une dose d'investissement importante au niveau national et spécifiquement en Bretagne."

Le risque de devoir fermer une ou deux stations

Le président de la S.N.S.M. a déjà évoqué ce sujet avec le président de la Région et les présidents des départements bretons. "Ils nous sont fidèles mais il va falloir un effort supplémentaire provisoire dès l'année prochaine sinon nous ne pourrons pas faire les renouvellements nécessaires." Xavier de la Gorce ne veut pas dramatiser mais il voit un risque à court terme, celui de fermer temporairement une des stations bretonnes. "Nous ne pouvons pas faire prendre de risques à nos bénévoles, ni aux personnes que nous allons sauver."

A la recherche de 150.000 donateurs

Parce que les subventions versées par les collectivités ne grossiront plus beaucoup désormais, Xavier de la Gorce en appelle aussi aux particuliers. "Je m'adresse surtout aux millions de gens qui pratiquent la plaisance ou un sport nautique. Nous avons aujourd'hui 110.000 donateurs. Avec 150.000 de plus et des dons de 30 euros on pourrait consolider notre modèle économique." Le président de la S.N.S.M. rappelle qu'un don de 30 euros après défiscalisation "revient au prix d'un paquet de cigarettes." Les Français seront d'ailleurs appelés à donner lors des journées de collecte des 28 et 29 juin.

Deux journées de collecte à la fin du mois de juin

Xavier de la Gorce portera ce message ce samedi 11 mai lors de l'assemblée générale des bénévoles du Morbihan. Ils sont 189 dans le département et plus de 1.000 dans toute la région. L'an dernier, 561 personnes ont été secourues par la S.N.S.M rien que dans le Morbihan.