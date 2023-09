SNSM : une cagnotte en réponse aux actes de vandalisme

Les faits ont profondément choqué les bénévoles de la SNSM dans la Manche. Dans la nuit de dimanche à lundi et de Lundi à mardi, les trois stations de la société de sauvetage en mer de Jullouville, Hauteville-sur-Mer et Genêts ont été visitées par des malfaiteurs qui ont tenté de s'emparer des bateaux de sauvetage semi-rigides avant de les abandonner enlisés dans le sable et la tangue. Dans un communiqué sur la page facebook de l'organisation dans la Manche, les responsables de la SNSM parlent de "dégâts importants" et de "dépenses de réparations qui vont être considérables".

Les bénévoles soulignent cependant être touchés par les messages de sympathie adressés via les réseaux sociaux. Ils indiquent par ailleurs avoir décidé de créer une cagnotte en ligne en répondant aux sollicitations nombreuses de personnes souhaitant apporter leur soutien financier. La cagnotte en question est désormais accessible en cliquant ici .