Sobriété énergétique : 17°C dans les couloirs, les collèges de Dordogne obligés de baisser le chauffage

Il va falloir prévoir une petite laine pour vos enfants quand ils partent au collège. A cause de la hausse du prix de l'énergie, le département de la Dordogne est obligé de baisser le chauffage dans tous ses bâtiments. Il fera maximum 19°C cet hiver dans les collèges et les administrations. La température descendra même à 17°C dans les couloirs et les escaliers. L'objectif est de faire baisser la facture énergétique et de suivre les consignes nationales de sobriété, pour éviter toute pénurie d'énergie.

La facture énergétique du département a doublé

En 2022, la facture énergétique du département a doublé : elle s'élève à 3,6 millions d'euros, contre 1,8 millions d'euros en 2021. A cause de la guerre en Ukraine et de la maintenance de plusieurs centrales nucléaires françaises, les prix du gaz et de l'électricité ont explosé. Rien que chauffer les collèges de Dordogne représente un coût de 1 million d'euros en 2022. "On craint une augmentation beaucoup plus importante d'ici 2023, la facture pourrait être multipliée par 2,5 de plus", confie Germinal Peiro, le président du Conseil département.

Pour vérifier que la température est respectée, le département va installer des capteurs thermiques dans les bâtiments et faire un suivi régulier. Le conseil départemental veut aussi investir à plus long terme : l'isolation extérieure des bâtiments est en cours, notamment aux collèges Jacques Prévert de Bergerac et Léonce Bourliaguet de Thiviers. Dans les collèges de Annesse-et-Beaulieu et de Sarlat, les deux plus énergivores de Dordogne, la chaufferie au bois va remplacer celle au fuel d'ici 2023.

Isoler les bâtiments et miser sur l'énergie renouvelable

A plus long terme, le département veut miser sur l'énergie renouvelable et locale, en installant des mini-centrales photovoltaïques. Tous les bâtiments départementaux seront équipés de panneaux solaires sur les toits. Des études de faisabilité sont en cours. Le Parc départemental de Marsac-sur-l'Isle, le Dojo départemental et le laboratoire départemental seront aussi concernés. L'objectif est d'atteindre des économies d'énergies de 40% d'ici 2030.