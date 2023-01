Sobriété énergétique : à Chaingy dans le Loiret, plus de 20 ans pour changer toutes les ampoules !

Chaingy, commune située à l'ouest d'Orléans, c'est 4600 habitants, et un peu plus de 1000 lampadaires dédiés à l'éclairage public. Les trois quarts de ces lampadaires éclairent au sodium, ces vieilles ampoules à l'ancienne, très consommatrices d'électricité. La mairie a décidé en 2020 de les remplacer par des leds. Elle y consacre 40 000 euros par an, sur un budget municipal d'environ deux millions d'euros.

Le problème, c'est qu'à ce rythme-là, c'est un chantier qui va être très long reconnait Jean-Pierre Durand, le maire de Chaingy : "40 000 euros par an, c'est tout ce qu'on peut mettre, on ne peut pas faire plus. Donc sans aides de l'Etat, ou sans technologies nouvelles, moins chères, ça nous prendra jusqu'en 2043". La commune a quand même obtenu une aide d'un peu plus de 12 000 euros de la région Centre Val de Loire. Le maire, lui, attend un soutien de l'Etat : "normalement il y a des aides qui existent, on attend qu'elles se mettent en place".

Le plus coûteux, c'est qu'il faut tout changer !

Ce qui coûte cher et qui prend du temps, précise Jean-Pierre Durand, c'est qu'aujourd'hui pour changer l'ampoule d'un lampadaire, il faut changer... tout le lampadaire. Il attend donc beaucoup des entreprises qui interviennent sur sa commune : "je pense qu'on pourrait trouver une autre solution pour adapter les nouvelles ampoules sur les supports existants, sans avoir à changer le mât en entier. En tout cas j'invite les professionnels à y réfléchir, on ne peut pas tout changer tout le temps" !

D'autant que ce choix de la conversion vers le led porte déjà ses fruits en matière d'économies d'énergie, de quoi encourager la commune à continuer dans cette directtion. En 2022, la consommation d'électricité liée à l'éclairage public a ainsi diminué de 12%. Sauf que dans le même temps le coût de l'électricité a fortement augmenté. La facture a donc quand même progressé à Chaingy, de 9%. Elle aurait été bien plus élevée, cependant, si la conversion n'avait pas été engagée.