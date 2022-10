Sobriété énergétique : ce qu'il faut retenir du plan dévoilé par le gouvernement ce jeudi

Une partie du gouvernement a présenté ce jeudi son plan de sobriété énergétique afin de prévenir les risques de pénurie cet hiver en France. Avec 15 mesures phares, l'objectif est de réduire la consommation de 10% dès maintenant afin d'éviter les possibles coupures d'électricité pendant les mois les plus froids. Une "prime" pour les ménages bons élèves, un "bonus" pour le covoiturage, encouragement à faire du télétravail. Voici ce qu'il faut savoir sur ce plan de sobriété énergétique.

Réduire 10% de sa consommation

L'objectif du gouvernement est d'agir dès maintenant afin de prévenir les éventuelles difficultés cet hiver. Ce plan a pour but de faire en orte que les "administrations publiques d'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et, plus largement, les grands acteurs de la vie quotidienne des Français se dotent de feuilles de routes opérationnelles pour que des mesures d'économies d'énergie à la fois fois efficaces et acceptables soient mises en oeuvre sur le terrain", indique le gouvernement.

Le plan de sobriété énergétique dévoilé par le gouvernement © Visactu

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transisition énergétique qui pilote le plan, indique que sa "réussite dépend de la responsabilité collective". "Chaque acteur a vocation à appliquer son plan d'action pour réduire 10% de sa consommation". En introduction de la présentation du plan, la ministre a précisé que ce "combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 2022-2023" et qu'il s'agissait d'une "première marche" pour atteindre la trajectoire de 40% préconisée pour 2050 par les experts du climat.

Baisser la température du chauffage et de l'eau chaude

Parmi les mesures principales dévoilées par le gouvernement : maîtriser le chauffage dans les bureaux. Une témpérature de 19°C maximale que les "acteurs s'engagent à mieux faire connaître et appliquer". La nuit, il est conseillé d'abaisser à 16°C et jusqu'à 8°C lorsque le bâtiment est fermé plus de trois jours. Le gouvernement recommande également de "décaler de 15 jours le début et la fin de la période de chauffe, quand cela est possible et si la température extérieure le permet".

L'eau chaude sanitaire dans les bureaux est aussi concernée. Le plan incite à réduire son utilisation "en dehors des usages pour lesquels l'eau chaude est indispensable (douches par exemple) et lorsque les conditions le permettent, les gestionnaires auront la possibilité d'arrêter l'eau chaude sanitaire".

Un "bonus" pour les covoitureurs

Concernant les modes de transport domicile-travail, le gouvernement veut inciter le développement du covoiturage. Un "bonus" récompensera tout nouveau covoitureur qui ira s'inscrire sur une plateforme. Parmi les autres recommandations : l'usage du train plutôt que l'avion pour les trajets professionnels de moins de quatre heures, et prendre le train et les transports en commun plutôt que la voiture, lorsque cela est possible.

Exemplarité de l'Etat

Le plan de sobriété énergétique prévoit des actions lorsque le système électrique sera en forte tension pour les administrations. Dès le passage au rouge du signal d'EcoWatt, la température du chauffage dans les bureaux sera abaissée de 19°C à 18°C et le travail en horaires décalés sera mis en place. Le gouvernement indique que le lors que ce signal de "météo de l'électricité" passe au rouge, cela signigie non seulement que le "système électrique est très tendu", mais que les "coupures [sont] inévitables si nous ne baissons pas notre consommation".

Le gouvernement incitera également au télétravail afin de réduire la consommation de carburant, notamment. Pour aider les agents de la fonction publique à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, une augmentation de l'indemnité forfaitaire de télétravail à hauteur de 15% est prévue. Les agents qui emploient leur véhicule de service lors de trajets professionnels non urgents devront rouler à 110km/h sur autouroute. Selon le gouvernement, "cette mesure permet un gain de 20% de carburant". Ainsi, "il s’agit seulement de quelques minutes supplémentaires par trajet, inclus dans le temps de travail."

Collectivités territoriales

Le plan de sobriété demande aux collectivités territoriale de réduire la consommation d'électricité liée à l'éclairage public. Celle-ci représente en moyenne 30% des dépenses en électricité des collectivités. Ainsi, "l'exctinction de lumières à certaines heures, la réduction de l'intensité lumineuse, la transition vers des éclairages LED avec pilotage automatisés" permettrait une économie d'énergié "de 40% à 80% dès les premiers mois, avec un retour sur investissement entre 4 et 6 ans", indique le gouvernement.

L'accent est également mis sur une réduction du chauffage des équipements sportifs, notamment "en diminuant de 2°C la température des gymnases et de 1°C la température de l'eau des piscines". Enfin, le plan incite les collectivités à "réduire le nombre de mètres carrés chauffés en regroupant les services publics dans les locaux les mieux adaptés, quitte à les utiliser sur de plus grandes plages horaires."

Entreprises

Le gouvernement appelle les entreprises à s'engager et qu'elles seront aidées pour déployer des mesures de réduction de consommation d'énergie. Via une plateforme, les entreprises peuvent prendre 15 engagements comme éteindre l'éclairage intérieur des bâtiments dès qu'ils ne sont plus occupés, réduire l'éclairage extérieur, notamment publicitaire et l'éteindre au plus tard à 1h du matin, piloter le chauffage, la climatisation et la ventilation ou encore regrouper les déplacement et supprimer ceux qui sont inutiles. Selon le gouvernement, "déjà plus de 30 entreprises du CAC 40" sont "engagées" en ce sens.

Sport

Concernant le secteur du sport, le plan de sobriété demande aux organisateurs de réduire de près de 50% le temps d'éclairage avant et après les matchs pour les compétitions se déroulant en journée, et de plus de 30% pour les matchs en soirée. Le gouvernement souligne l'engagement en ce sens de la Ligue de football profesionnel, de la Ligue nationale de rugby, des clubs professionnesl et des diffuseurs TV.

Accompagnement pour les Français

Ce plan prévoit des mesures concernant les particuliers. Un "bonus de sobriété" sera mis en place pour les ménages qui feront des économies d'énergie afin de faire baisser leurs factures. Selon le gouvernement, "plusieurs énergéticiens s'engagent à proposer cette offre".

Pour les foyers qui changeront leur système de chauffage en passant d'une chaudière au gaz à une pompe à chaleur en logement individuel, une aide "jusqu'à 9.000 euros" est prévue. Des aides pour permettre un reste à charge de 250 euros en moyenne par appartement pour raccorder un bâtiment de logement collectif à un réseau de châleur sont également au programme, grâce au dispositif MaPrimeRénov , déjà existant.

Enfin, ce plan veut permettre de mieux informer les Français sur la " météo de l'électricité " (signal EcoWatt), en partenariat avec RTE, via les médias audiovisuels et radiophoniques.