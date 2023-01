Sobriété énergétique : comment baisser le chauffage sans grelotter ? Réponse d'un spécialiste en Creuse

En matière de sobriété énergétique, il y a encore du travail ! C'est le constat d'un bureau d'études spécialisé qui s'est installé l'été dernier à Fursac, près de La Souterraine en Creuse. L'entreprise baptisée Incub' se trouvait jusqu'à présent en Savoie mais a déménagé en Creuse, d'où le gérant est originaire.

Il s'appelle Pascal Lenormand, et il est très sollicité en ce moment, en raison de l'explosion des coûts de l'énergie. Ses client sont aux quatre coins de la France : "On a beaucoup de collectivités qui ont du mal à payer leurs factures. On était à Lille il y a peu de temps pour travailler sur leur patrimoine, les petites communes aussi ont des difficultés." Il accompagne aussi le secteur culturel, comme les salles de spectacle et les cinémas. Une étude est en cours auprès des cinémas de Guéret et de La Souterraine.

30% d'économie d'énergie

D'après ce professionnel, il est possible de réaliser 30% d'économie d'énergie dans n'importe quel bâtiment. Il estime que le gaspillage est encore très important : "C'est presque le plus effrayant. Malgré le discours ambiant sur la sobriété, où tout le monde estime qu'on est déjà très bons, ce n'est pas du tout le cas. On a perdu des habitudes parce que l'énergie était peu chère et facilement accessible pendant très longtemps."

Il propose des conseils concrets aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers pour baisser leur consommation. "On va chercher les gisements d'énergie qui ne sont utilisés à rien. Une grande quantité d'énergie dans les pays occidentaux n'est utilisée à rien d'utile", tacle Pascal Lenormand.

Les conseils à la maison

Même si l'isolation de votre logement vous fera économiser de l'énergie, vous pouvez aussi réduire la consommation sans faire de travaux. Voici les conseils d'Incub' pour les particuliers :

Mesurer sa consommation électrique. Il s'agit de brancher un compteur sur son disjoncteur : "Cela demande un petit investissement avec un abonnement de quelques dizaines d'euros par mois, mais c'est très instructif pour chasser le gaspillage."

Arrêter de chauffer la salle de bain : "On ne reste pas suffisamment dans une salle de bain pour que le corps ait le temps de sentir la différence."

Faire la vaisselle à l'eau chauffée à la bouilloire : "C'est absurde dans bien des cas de fournir l'eau chaude dans la cuisine. On s'en sort très bien avec une bouilloire. Or, l'été, on relance la chaudière fioul pour quelques minutes d'utilisation alors qu'on a besoin seulement de quelques litres d'eau chaude pour la vaisselle."

Couper ou décaler le chauffage : il s'agit de l'éteindre de plus en plus tôt le soir et l'allumer de plus en plus tard le matin. "La chaleur reste. On gratte des demi-heures petit à petit", conseille Pascal Lenormand.

Mieux s'habiller et couvrir le bas du corps : "Il faut s'équiper. Vous pouvez mettre des caleçons longs, des châles et des plaids car les jambes et les épaules sont des parties critiques du corps humain." Pensez aussi aux tapis et aux charentaises "afin d'isoler le pied du sol".

Expérimenter : si tous ces conseils vous font peur, Pascal Lenormand conseille d'essayer :" Le premier frein est souvent la peur. Vous pensez que vous ne pouvez vivre qu'à 20°XC, essayer de vivre à 19°C, essayez de couper la nuit, ou d'arrêter le chauffage dans tel ou telle pièce. On se rend compte bien souvent que ça se passe mieux que ce que l'on pensait."

Incub' a par exemple conseillé une famille de région parisienne. Leur retour est très positif selon Pascal Lenormand : "Ils me disent qu'ils sont soulagés ! Il ne faut surtout pas couper ou baisser le chauffage sans rien changer d'autre, sinon vous perdez en confort. On fait un gros travail d'accompagnement pour réapprendre au corps à vivre sous des températures plus basses." Ce couple télé-travaille désormais sous 17°C.

L'un de ses clients a aussi diminué de 90% son chauffage depuis l'automne en suivant ces conseils. "Il avait des habitudes, mais il a essayé, il lisait des histoires à sa fille avec un plaid sur les genoux et ça fonctionnait très bien."

Les conseils au travail

Incub' affirme qu'il est possible de travailler en bureau sous 15 ou 16°C. "Ca peut faire frémir mais je vous garantis que ça marche ! C'est très facile de descendre à 15 degrés en étant confortable, pour peu que l'on sache organiser l'ambiance de la bonne manière." Les résultats sont immédiats : "Si on passe de 20 à 15 degrés, on a 30 à 50% d'économie."

Mieux équiper les salariés : "Ca peut sembler trivial mais on l'a beaucoup oublié. On étudie les semelles à mettre dans les chaussures, on met des tapis ou des plaids, on travaille à isoler le bas du corps."

Isoler les pieds et les jambes : "Pour mieux s'habiller, il ne faut pas mettre un col roulé comme l'a dit un certain ministre, mais penser d'abord aux pied et aux jambes. Nous sommes tous chroniquement sous-isolés sur le bas du corps, or ça corrige le froid."

Accompagner les travailleurs : "On ne peut pas simplement couper le chauffage et dire aux salariés de se débrouiller !" La clé est d'organiser le poste de travail en fonction de ce critère de l'énergie, comme on l'organiserait pour des questions de sécurité.

Incub' a ainsi accompagné un grand fabricant de pneumatiques français. "Ils avaient une grande halle industrielle chauffée pendant cinquante ans tous les hivers. On a fait le constat que ça ne servait à rien, et qu'il suffisait d'équiper correctement les quatre ou cinq salariés qui travaillaient sur ces milliers de mètres carré." L'exemple est radical, et l'économie est énorme : "On a divisé par 20.000 les consommations d'énergie !"

Les conseils dans les bâtiments