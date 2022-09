Sobriété énergétique : de nombreux gymnases mayennais seront moins chauffés cet hiver

La première ministre Elisabeth Borne a assuré ce mercredi après-midi que "si chacun prend ses responsabilités et fait preuve de la sobriété nécessaire, il n'y aura pas de coupure" de gaz et d'électricité cet hiver. Les communes mayennaises planchent depuis plusieurs semaines sur cette problématique avec un objectif : diminuer leurs factures.

Pour cela, les équipements sportifs comme les gymnases seront un peu moins chauffés dans de nombreuses villes. Patrick Gaultier, le maire de Renazé dans le Sud-Mayenne, envisage même de couper totalement le chauffage.

On a bien coupé l'eau cet été dans le cimetière et puis l'été s'est passé quand même. Donc je pense que dans les gymnases, on peut aussi couper le chauffage. Pour ceux qui font du sport, il n'y a pas de problématique particulière. Nous allons discuter avec les clubs, avec les écoles qui sont utilisatrices de ce lieu.

Baisser le thermostat dans les équipements sportifs, c'est une nécessité pour Jacqueline Arcanger, la maire d'Ernée. Elle a constaté une augmentation de 100 % des factures d'électricité de sa commune et espère que ses administrés comprendront la décision d'allumer le chauffage dans les gymnases uniquement en cas de gros coup de froid. Les projets de la communes pourraient être menacés, "on est très inquiets pour nos futurs investissements."

À Mayenne, les salles de sports vont être chauffées à 15 degrés cet hiver sauf le dojo où les judokas pratiquent leur sport pieds nus. Du côté de la piscine, le maire Jean-Pierre le Scornet se montre prudent. "On a aujourd'hui une température, notamment du grand bassin qui est à 28 degrés. On voudrait le baisser à 27 degrés mais on ne peut pas non plus descendre plus bas parce que du coup, on risque d'avoir un effet pervers, c'est que les enfants notamment ne viennent plus."

La pataugeoire doit elle rester réglementairement à 32 degrés. Des économies pourraient être réalisées dans la partie bien-être, avec une ouverture uniquement sur réservation du sauna et du hammam, afin de ne pas les chauffer pour rien.