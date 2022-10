Sobriété énergétique : en Mayenne certains Ehpad baissent aussi le chauffage

Baisser le chauffage et enfiler un pull-over. Un geste que beaucoup de particuliers vont adopter. Et en Mayenne c'est déjà le cas dans certains Ehpad. Plusieurs établissements mayennais ont réfléchi aussi à baisser le prix des factures énergétiques. C'est le cas à l'ehpad Ferrié de Laval, où les125 résidents s'adaptent. Là-bas le thermostat est passé de 26 à 23 degrés.

Cette idée a été avancée par des résidents eux-mêmes, les représentants du conseil de vie sociale (CVS). Le directeur Romain Bourdin explique la démarche au gré de ses balades dans les couloirs. "La température du bâtiment est à 23 degrés et tout l'hiver, elle va rester comme ça. Est ce que ça vous va madame ?" demande-t-il à une résidente ? "Pour l'instant, la température est bonne" répond une dame. "Je ne parle que pour moi évidemment. Je ne parle pas pour d'autres personnes plus sensibles au froid" dit-elle.

La résidente porte une petite laine grise. Jacques, un autre résident, accepte parfaitement la baisse du chauffage dans sa chambre. "C'est supportable, il ne faut pas se plaindre. Je ne vais pas non plus me balader torse nu. Et quand je sors de la douche, je ne suis pas frigorifié. Je ne redoute pas l'hiver" raconte l'homme.

Les fenêtres ouvertes la nuit

Le personnel sera vigilant tout l'hiver sur les tenues que porteront particulièrement les plus dépendants. L'objectif de la démarche est aussi financier, bien sûr : faire baisser la facture d'énergie. "Dans le cas, on serait resté à 26 degrés sur l'année 2022, on sait que la surconsommation énergétique aurait été de plus 25 % par rapport à notre facture de l'année 2021" explique Romain Bourdin, le directeur de l'Ehpad. Fermer les fenêtres et les portes le plus possible dans la journée sera essentiel pour conserver au maximum la chaleur. La nuit, les pièces de vie collectives seront par contre aérées. Essentiel pour limiter les risques de propagation des virus, comme le Covid-19.