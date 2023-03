Sobriété énergétique : en Mayenne, la consommation électrique a moins baissé qu'ailleurs cet hiver

Le Lot, les Landes et l'Aude sont les départements où la consommation d'électricité des particuliers a le plus baissé cet hiver par rapport aux années précédentes, avec respectivement -13,9%, -13,6% et -12,8% de baisse de consommation électrique, selon les données d'Enedis dévoilées ce mercredi par France Bleu.

Le gestionnaire du réseau électrique a analysé la baisse de consommation des ménages, département par département, sur une période allant du 15 octobre 2022 au 5 février 2023. À l'inverse, c'est dans le département des Ardennes que la consommation électrique a le moins baissé (-3,7%), suivi de la Moselle (-4,2%), de l'Orne (-4,3%) du Pas-de-Calais (-4,4%) et de la Mayenne (-5%).

Des disparités territoriales qui peuvent s'expliquer par les différences de températures entre le sud et le nord-est de la France. En effet, le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen affichent les baisses les plus importantes. Autre facteur explicatif, selon Enedis, la concentration en chauffages électriques qui est plus importante dans ces régions que dans le nord de la France, où le chauffage au gaz est plus répandu.

Au-delà de ces particularités locales, Enedis note une baisse de consommation dans tous les départements de près de 4% à 14%. "Les Français ont réagi" aux appels à la sobriété, qu'elle soit choisie ou subie, en raison notamment de la hausse des prix de l'électricité, "les baisses de consommation électrique sont visibles", se félicite le gestionnaire du réseau.