Sobriété énergétique : Faut-il en finir avec l'éclairage public la nuit en Bourgogne ?

Les communes cherchent elles aussi à réduire leur facture d'énergie. Les deux tiers des communes ont décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit en Côte-d'Or, mais pour quelle efficacité ? On en parle avec le maire adjoint en charge des finances à la ville d'Is-sur-Tille.

A Is-sur-Tille, l'éclairage public est éteint entre minuit et demie et 4 h et demie du matin. C'est le cas depuis le 31 janvier. Huit mois plus tard, quel bilan vous en tirez ? Quelles économies vous avez fait ?

Je voudrais rappeler juste un élément qui est essentiel quand même. Avant de parler d'économies pure et simple, il y avait deux motivations à la base : la partie environnementale et ce qui est lié à la biodiversité, à l'animal, à la vie de toutes les espèces qui puissent vivre dans nos petits villages et dans nos villes et qui sont perturbées et qui sont par cette lumière. Donc, je crois que c'est la première des sensibilités que nous avons eues au sein du conseil municipal. Et puis le deuxième élément effectivement, il a été économique, ce qui fait que les deux sont en parallèle (...) On a commencé à faire des premiers comptages, et on peut estimer qu'on va on va économiser entre 40 et 45 % de notre budget électricité, éclairage public uniquement. Ce qui veut dire sur les 60 000 € que nous avions par le passé, nous espérons tomber autour de 35 000 €.

Vous pourriez étendre cette plage horaire? Là, c'est 0 h 30. On pourrait envisager 23 h 30 par exemple ?

Pour l'instant, c'était une année de transition, une année d'essai, où nous avons beaucoup concerté. La population s'est prononcée pour cette cette coupure aussi, nous ne l'avons pas fait seul. Nous avions concerté en 2021, nous avions demandé les avis. Derrière tout ça, l'objectif, c'est effectivement d'étaler, d'étendre ces tranches horaires, (...) mais sans isoler tout le monde dans le noir total.

Pour être clair, ce serait une application ?

C'est ça. On est en train de travailler sur une application qui s'appelle "J'allume ma rue". Vous allez pouvoir depuis votre smartphone, quand vous allez vous déplacer, allumer votre quartier parce que ce ne sera pas que votre rue, pendant six minutes puisqu'on peut le programmer. Pendant six minutes, vous allez allumer et vous allez pouvoir rentrer chez vous tranquillement sans avoir le risque d'être dans le noir et ensuite la lumière.

Les habitants, depuis que c'est en place, est-ce qu'ils se sentent en sécurité dans les rues du quartier ?

Ils ne se sentent certainement pas plus en insécurité qu'ils ne l'étaient les huit mois précédents. En clair, aujourd'hui, nous n'avons pas de remontées, nous n'avons pas de retour négatif de qui que ce soit. Nous n'avons pas de plaintes particulières, nous n'avons pas de cambriolages supplémentaires, nous n'avons pas d'incivilités supplémentaires. Nous avons des incivilités malheureusement mais qui existaient avant.

Est ce que vous envisagez par exemple moins d'illuminations à Noël cette année, toujours dans un souci à la fois environnemental et économique?

Ce n'est pas prévu de cette manière là. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les fêtes de Noël, ça reste un moment de gaieté, un moment de joie. Les festivités de Noël sont pour la population des moments de détente aussi. Et je pense que l'illumination de certains bâtiments, de certaines rues, donnent de la gaieté (...) Il faut aussi relativiser les choses. On a des lampes LED maintenant aujourd'hui qui sont quand même assez pratiques et qui consomment moins.