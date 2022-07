Sobriété énergétique : la ville de Beaugency réduit l'éclairage public la nuit

Depuis cet été, la ville de Beaugency (7.400 habitants), dans le Loiret, a de nouveau réduit son éclairage public la nuit. Les réverbères s'éteignent désormais à 23h dans les quartiers résidentiels et minuit en centre ville. Une mesure à la fois écologique et économique.

Emmanuel Macron l'a dit le 14 juillet dernier : face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité, la France doit se préparer à la sobriété énergétique. Les collectivités locales aussi vont devoir s'y mettre, certaines ont même déjà commencé. C'est par exemple le cas de la commune de Beaugency, qui compte 7.400 habitants, et qui met en place cet été de nouveaux horaires pour l'éclairage public.

Extinction de l'éclairage à 23h dans les quartiers résidentiels

Jusqu'à présent, toutes les rues de tous les quartiers restaient éclairées jusqu'à 1h du matin. Mais, en dehors du centre-ville, la mairie a constaté qu'il n'y avait pas ou peu de trafic pour justifier un éclairage si tardif. Désormais, les lumières s'éteignent donc à 23h dans les quartiers résidentiels et minuit en centre-ville, et selon les évènements.

Depuis 2019, Beaugency fait partie des "villes et villages étoilés" pour la protection du ciel nocturne. "Nous étions déjà engagés dans une démarche visant à lutter contre la pollution lumineuse et protéger la biodiversité", indique Yves Froissard, élu à l'environnement à la mairie de Beaugency. Mais, cette année, un autre élément est entré en ligne de compte : le coût de l'électricité. "La forte hausse des prix de l’énergie, alors que nous renouvelons cette année nos marchés d’électricité et de gaz, nous conduit à avancer plus vite que prévu", reconnaît l'élu.

15% à 20% de consommation d'électricité en moins

En réduisant l'éclairage de nuit, Beaugency espère baisser sa consommation d’électricité liée à l’éclairage public de 15% à 20%. Ce qui n'empêchera pas la facture globale d'augmenter cette année de 200.000 euros, à cause de la hausse des prix - car contrairement aux particuliers, les collectivités locales ne bénéficient pas du bouclier tarifaire.

Quant à l'impact éventuel sur la sécurité, Yves Froissard se veut rassurant : "Les problèmes de sécurité se passent à 80% pendant le jour, rappelle-t-il. Et sur les 20% restants, on s'aperçoit que les gens qui commettent des méfaits ont besoin eux aussi de s'éclairer, ils seront donc plus faciles à identifier." A noter enfin que la départementale 2152, qui traverse Beaugency, reste éclairée toute la nuit pour des raisons de sécurité routière.