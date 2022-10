Sobriété énergétique : le gouvernement va lancer un plan pour former 25.000 fonctionnaires

25.000 agents de l'Etat formés à la transistion écologioque dans les 18 prochains mois. C'est le plan de formation à destination des fonctionnaires qu'annoncera le gouvernement mardi prochain, révèle franceinfo ce vendredi. Cette information survient au lendemain de la présentation du plan de sobriété énergétique , destiné à réduire la consommation énergétique du pays afin d'aborder l'hiver qui vient de façon plus sereine.

Les fonctionnaires auront 3 demi-journées de formation, avec tout d'abord un premier exposé théorique qui permettra de planter le décor et de faire de la sensibilisation aux effets du réchauffement climatique avec des explications des rapports du GIEC notamment. La deuxième partie de cette formation sera plus concrète et se déroulera sur le terrain avec la visite d’une ferme passée au bio ou d’une administration entièrement rénovée. Il y aura également des ateliers pour comprendre qu’il est possible d’agir et de réduire notre impact carbone. Enfin la troisième demi-journée, de retour dans les administrations, sera un temps d’échanges pour construire des plans d’actions.

Les cadres de catégorie A formés dans un premier temps

Dans un premier temps, seule la fonction publique d’Etat sera concernée, dans les 18 prochains mois, 25.000 cadres de catégorie A seront formés. Ce sont ceux qui prennent les décisions dans les administrations centrales, les préfectures, les rectorats. Il y aura également des diplomates, des magistrats. Les fonctions publiques hospitalières et territoriales seront concernées dans un deuxième temps.

Au sommet de l’Etat, pour que la sensibilisation se diffuse correctement, d’ici Noël, ce sont les ministères et les directions d’administrations centrales qui seront formés. La formation initiale des hauts fonctionnaires sera aussi adaptée aux enjeux climatiques. A partir de 2023, une partie de la rémunération variable des préfets sera basée sur le déploiement de ces formations, pour les inciter à se former.