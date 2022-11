Sobriété énergétique : Noël à Oloron-Sainte-Marie, sans patinoire et moins d'illuminations

Ce Noël sera plus sobre que les précédents à Oloron-Sainte-Marie dans une période de sobriété énergétique. Un plan a été présenté cette semaine par la mairie. Il s'agit d'annonces dans un contexte où le gouvernement demande à tout le monde d'être raisonnable en terme de consommation d'énergie (le fameux "je baisse, j'éteins, je décale"). Les mesures vont concerner les animations et surtout les illuminations pour les fêtes de fin d'année.

Des économies de plusieurs dizaines de milliers d'euros

Illuminations de Noël à Oloron-Sainte-Marie - Caroline Narvarte

Les illuminations seront moins nombreuses et seront allumées moins longtemps la nuit. Dans Oloron-Sainte-Marie, les ronds points et les ponts ne sont plus illuminés par ces décorations de Noël contrairement aux années précédentes. En revanche, la mairie a fait le choix de se concentrer sur les quartiers Sainte-Marie, Sainte-Croix, Notre-Dame et le Jardin Public qui devrait être "l'épicentre de Noël".

Ces efforts devraient permettre d'économiser 10.000€. C'est également du temps gagné en terme d'installation. Enfin, il n'y aura pas de patinoire cet hiver alors que c'était une tradition depuis 15 ans. Cela représentait une dépense totale d'environ 60.000€. La ville rappelle que les tarifs d'électricité ont été multipliés par quatre. Cette année la patinoire sera donc remplacée par d'autres animations.