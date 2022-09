Sobriété énergétique : "Nos gymnases ne seront pas chauffés quand les terrains du Qatar seront climatisés"

A l'heure de la rentrée, Philippe Buisson, le maire socialiste de Libourne et président de la CALI, la communauté d'agglomération du Libournais, a présenté les mesures qu'il va prendre pour affronter la crise énergétique. L'inventaire est assez large, à la fois pour économiser de l'énergie mais également pour en étoffer la production.

Pas de lumière la nuit, pas de patinoire pour Noël

Certaines mesures vont être mises en place dès le 1er octobre. Comme beaucoup d'autres villes, Libourne va éteindre l'éclairage public entre 1h et 5h du matin. Seuls l'hypercentre et les quartiers classés en zone de reconquête républicaine ne sont pas concernés. La ville va également éteindre ses monuments (Hôtel de ville, pont de pierre, tour du grand port et chapelle du Carmel). L'économie sera au minimum de 55.000 euros par an (au prix actuel de l'électricité). En revanche, pas question de supprimer les illuminations de Noël. Avec un éclairage Led, elles ne sont pas très coûteuses et seront donc en place de 18h à minuit. Elles seront démontées un peu plus tôt que d'habitude, dès le 31 décembre. La ville du secrétariat du Père Noël accueillera également une grande roue style 1900. Le maire a renoncé à sa promesse de campagne de réinstaller une patinoire place Abel Surchamp pendant les fêtes de fin d'année.

Autre mesure spectaculaire. La ville ne va pas chauffer les gymnases cet hiver (mis à part les vestiaires). C'est très énergivore et la température sera simplement maintenue à 10 degrés minimum. "Les pratiquants du foot ou de rugby ne réclament pas de chauffage l'hiver, explique Philippe Buisson. Ce qui sera difficile à comprendre, c'est que nos gymnases ne seront pas chauffés pendant que la coupe du monde de foot au Qatar se disputera dans des stades climatisés".

Arrêter de nettoyer les rues avec de l'eau potable

L'usage de l'eau est également au centre des attentions du maire de Libourne. Toutes les villes nettoient leurs rues avec de l'eau potable. Ce ne sera plus le cas à Libourne. L'eau sera d'abord puisée dans le lac des Dagueys voire dans la Dordogne. L'eau "grise" de la station d'épuration sera ensuite utilisée lorsque l'équipement aura été rénové. Cette réfection permettra également de produire du gaz grâce à la mise en place d'une structure de méthanisation. Cela correspondra à la consommation de 250 foyers.

Enfin, sur la mobilité, la ville de Libourne et la CALI vont accroître les aides pour l'achat d'un vélo, mécanique ou électrique. Le système des vélos en libre service qui existe déjà à Libourne sera étendu à d'autres communes de l'agglomération.

Philippe Buisson souhaite mobiliser largement sur cet objectif énergétique et environnemental. Les élus bénéficieront en octobre d'une journée de formation. Les agents de la ville pourront être évalués sur leur comportement environnemental. Celui qui laisse le chauffage trop fort ou les lumières allumées la nuit pourrait se voir pénaliser dans sa progression de carrière. Quant aux associations, les subventions seront désormais conditionnées aux efforts réalisés.