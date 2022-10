Sobriété énergétique : plus de la moitié de la ville de Loches ne sera plus éclairée après 23h

À l'image de Fondettes , la ville de Loches va réduire son éclairage public nocturne pour faire des économies d'énergie. Un tiers de la commune n'était déjà plus éclairé après 23h, ce sera un peu plus de la moitié prochainement. Les lampadaires sur les grands axes, eux, seront éteints à 1h du matin, alors qu'ils étaient allumés toute la nuit jusqu'alors.

En plus de la baisse des températures dans les bâtiments publics et du changement de la chaudière au centre d'hébergement et de loisirs Maurice Auqilon pour un coût d'environ 100.000 euros , le maire Marc Angenault espère baisser sa consommation de gaz et d'électricité "de 10 à 15% d'économies l'an prochain". Une économie bienvenue pour la commune qui va renouveler au 1er janvier son contrat d'énergie avec le Syndicat Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire (SIEL).

Une facture multipliée par trois en 2023

"C'est un contrat sur trois ans, explique l'élu. L'an prochain, on devrait payer 1,5 millions d'euros selon les projections qui sont faites par le SIEL. C'est trois fois plus qu'aujourd'hui. En 2024, ce devrait être 2 fois et demi plus cher qu'actuellement et deux fois plus en 2025. Il faut bien se rendre compte de ce que représente 1,5 millions d'euros pour Loches. Ce sont tout simplement les deux tiers de mon budget de fonctionnement, c'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'on ne pourra plus tenir les budgets."