Sobriété énergétique : un plan d'actions de 30 millions d'euros dans l'Indre

Les Français doivent être "au rendez-vous de la sobriété énergétique". Le message d'Emmanuel Macron concerne les particuliers, les entreprises mais aussi les collectivités locales. "Notre premier levier d'action est de réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments", souligne Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre. Un plan de 30 millions sur 10 ans a été voté en début d'année. "L'isolation est améliorée, on pose des panneaux solaires sur les toitures comme au collège d'Argenton-sur-Creuse et puis on va verdir les cours de récréations pour essayer de faire baisser les températures. On vise une action à long terme", ajoute-t-il sur France Bleu Berry.

La sobriété énergétique, c'est aussi le déploiement d'énergies renouvelables. Mais pas à n'importe quelle condition. Serge Descout, ancien président du Conseil départemental, avait réclamé un moratoire sur les projets éoliens. "Je suis dans cette même lignée. On a un degré d'implantation d'éoliennes assez fort dans l'Indre, il est temps de se poser. On est largement en avance par rapport à certains départements", estime Marc Fleuret. "Mais ça ne nous empêche pas d'être présent sur l'énergie solaire par exemple. On a cette démarche d'installer des panneaux photovoltaïques quand on refait la toiture d'un bâtiment", poursuit Marc Fleuret.