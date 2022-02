Sœur André, la doyenne des Européens, souffle ses 118 bougies à Toulon

C'est un anniversaire en petit comité ce vendredi que Sœur André a souhaité pour ses 118 ans, au sein de l'Ehpad toulonnais dans lequel elle réside depuis dix ans. La doyenne des Européens "embrasse tous les enfants" et souhaite que les adultes "adoucissent leur mœurs".

Toujours aussi coquette, Sœur André s'inquiète de son sourire pour la photo. Elle se prête volontiers aux questions, même si elle l'avoue, elle se sent fatiguée. "J'ai attrapé ce maudit virus, ça ne m'a pas arrangé" murmure celle qui s'est sentie appelée à l'âge de 40 ans. Car n'allez pas lui parler de son âge. Là n'est pas le problème pour justifier son état. "Le problème, c'est la Covid qu'elle a attrapée l'an dernier, le problème, c'est la météo, le temps qu'il fait. Mais 118 ans, elle ne voit pas pourquoi elle serait fatiguée à 118 ans" s'amuse David Tavella, chargé de communication au sein de l'Ehpad, et proche de Sœur André.

Le secret de sa longévité

Une fatigue qui malgré tout ne l'empêche pas d'être attentive aux autres. "On sent que c'est une longue vie de dons qui se poursuit dans cette attention aux autres, et c'est sans doute cela, son secret" décrit Sœur Thérèse, une autre pensionnaire de l'Ehpad. "J'aspire à aider les vieux" raconte, non sans une pointe d'humour, Sœur André qui évoque également les sacrifices nombreux qu'elle a dû faire pour les enfants dont elle s'est occupée tout au long de ces années, mais "je l'ai toujours fait avec joie et plaisir" affirme-t-elle. À ces enfants et à tous ceux qui le sont encore aujourd'hui, elle déclare "les embrasser tous, les aimer tous et prier pour eux".

Un monde triste et violent

Mais ce que souhaite aujourd'hui Sœur André, c'est que les adultes "adoucissent leurs mœurs, et qu'ils prêtent davantage attention aux personnes handicapées, qui ne sont pas toujours bien prises en charge". Particularité cette année, Sœur André se désintéresse de l'actualité. "Elle ne suit plus les informations comme avant car elle trouve que ce monde est triste et violent. Cela devrait nous alerter et qu'on se demande ce qui se passe dans notre monde pour que quelqu'un qui a vécu tout ce qu'elle a vécu dise : 'ce monde ne m'intéresse plus'" avoue David Tavella.

Ce qui l'intéresse ce vendredi, c'est de fêter ses 118 ans, en bonne compagnie. Elle a néanmoins demandé un anniversaire en petit comité. "C'est elle qui commande, ce que Sœur André veut, on le fait" résume David Tavella. La doyenne va donc assister à une messe le matin, puis une petite réception et un déjeuner. "Il y aura évidemment Monsieur le maire de Toulon, Hubert Falco pour qui elle a énormément d'affection, et il lui rend bien. Il y a quelques années, pour son anniversaire, nous étions tous autour d'elle, personne n'avait vu que le lacet d'une chaussure de Sœur André était défait. Sauf Monsieur Falco, il s'est mis à ses pieds pour lui faire. Elle m'en parle encore aujourd'hui !" détaille le proche.

Repas asiatique au programme, car Sœur André adore le sucré. Un petit verre de porto aussi dont elle raffole. Et viendra le temps de l'ouverture du cadeau. La rumeur évoque une boîte aux chocolats. Mais chut !