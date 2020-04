Soignés en Limousin, les patients alsaciens de retour au bercail

Ils ont été soignés en Limousin… ils sont de retour en Alsace.

Plusieurs patients alsaciens, atteints du Covid-19, ont regagné leur domicile après presque trois semaines passées dans l'ancienne région Limousin, d’abord au CHU de Limoges, puis au CMN de Sainte-Feyre, près de Guéret.

C'est le cas de Jean-Jacques Better, 68 ans, une figure locale. Ce restaurateur de Soultzmatt préside la section du Haut-Rhin de l'UMiH, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie.

De Limoges, où il est transféré le 27 mars par avion depuis l'aérodrome de Colmar, il ne connait que la porcelaine. "Normal, dans mon métier on connait la porcelaine de Limoges. Certains de mes collègues l'utilisent."

Le premier convoi de patients alsaciens vers le CHU de Limoges, le 27 mars 2020 - CHU Limoges

Lorsque le personnel soignant du CHU de Limoges lui apprend où il se trouve, après une dizaine de jours dans le coma, il a du mal à réaliser. Il faut dire que pour lui les derniers jours ont été surréalistes.

"Je ne savais pas qu'après dix jours dans le coma... on ne sait plus marcher" (J.-J. Better)

"Après une réunion à Paris, j’ai commencé à me sentir mal, vers le 12-13 mars. Je suis resté à la maison, ç’a duré une semaine, je ne mangeais plus. Le 23 mars, le médecin est venu, puis le SAMU, on m'a emmené à l’hôpital Pasteur à Colmar."

Jean-Jacques Better est ventilé, intubé, et placé dans le coma. Il n'en ressort que le 2 avril. "J'ai su plus tard qu'on m'avait transféré."

Le vendredi 27 mars, un petit avion est venu le chercher à l'aérodrome de Colmar, direction Limoges. Au CHU, le réveil a été progressif et pénible. Mais l'homme est resté lucide dans la douleur. "Je tire mon chapeau au personnel, ce qu'il a fait c'est exceptionnel."

Le CHU de Limoges © Maxppp - AZZOPARD Brigitte

Pas le temps de nouer des relations fortes à Limoges, le 5 avril il est transféré à Saint-Feyre, au CMN, c'est un établissement spécialisé dans les soins de suite et de réadaptation. "Je pensais que j’allais rentrer chez moi. Mais je ne savais pas qu’après dix jours de coma on ne sait plus marcher. La première fois que j'ai voulu aller aux toilettes, je suis sorti du lit et hop je suis tombé."

"La visite du kiné ? C'est comme un enfant qui attend le Père Noël." (J.-J. Better)

Commence alors un travail de kiné, dont la longueur dépend de l'investissement du patient et de ses progrès. l"Le deuxième jour, quand le kiné est venu me voir, il m’a aidé avec un petit chariot, ça m’a déplu. Il est sorti de la chambre, j’ai mis e chariot de côté et j'ai marché. J’ai fait des milliers de tours dans la chambre, heureusement elle était grande et ventilée."

Là encore le personnel est porté aux nues : "C'était encore mieux qu’à Limoges. A chaque fois que ça frappait à la porte, c’était un mot gentil et un sourire. Mais j'ai dit au médecin-chef, arrêtez vos sourires et vos cachets, je veux rentrer chez moi."

Le CMN de Sainte-Feyre - CMN Sainte-Feyre

Le restaurateur de Soultzmatt n'est pas encore prêt. "Le kiné était là tous les jours, même le samedi, le dimanche, les jours fériés. J’attendais sa visite, comme un enfant qui attend le Père Noël."

"Rendre les patients autonomes pour que, une fois rentrés en Alsace, ils ne sollicitent plus le système de santé." (Marc Clavel)

"Presque tous les patients alsaciens qui sont passés par le CHU de Limoges, on les a accueillis", témoigne Laurent Talarico, le directeur du CMN. "On était préparés depuis des semaines. On a formé le personnel, on a dédié un service à l’accueil des patients atteints du Covid-19, avec 12 lits."

Pneumologue et réanimateur, le médecin-chef Marc Clavel a géré les patients avec une équipe d'infirmières, de kinés, une psychologue et une assistante sociale. "Il faut reconstruire les corps, affaiblis par des jours et des jours passés dans un lit. Il faut aussi préparer la suite, rendre les patients autonomes pour que, une fois rentrés en Alsace, ils ne sollicitent plus le système de santé."

Le médecin assure que son équipe fait face à des patients, dont certains ont perdu leur conjoint, ce qui rend la reconstruction plus délicate.

Si la première semaine "on a accueilli des patients lourds, parce qu'ils ont été dans un service de réanimation, on risque de faire face à une autre vague, avec des patients qui auront besoin d'un accompagnement médical encore plus lourd, après une trachéotomie par exemple."

"Ils sont abasourdis de tout ce qui a été mis en place pour eux." (Marc Clavel)

Marc Clavel assure que tous les patients alsaciens "témoignent leur reconnaissance vis-à-vis de notre système de santé. Ils sont un peu abasourdis de tout ce qui a été mis en place pour eux, en termes de moyens humains, matériels, de moyens de transport. Certains sont venus en jet privé, d'autres en train, en hélicoptère. Quand ils réalisent qu'ils ont survécu à tout ça, et tout ce qui a été mis en branle pour les tirer d'affaire, je crois qu'ils sont contents d'être Français."

Père de deux filles, grand-père trois fois, Jean-Jacques Better a eu son bon de sortie mercredi matin. "Une délivrance. Je n’ai pas vu la famille pendant 25 jours. C’était compliqué pour elle, parce qu'il y a des morts, partout, tous les jours."

Aujourd'hui, le restaurateur de Soultzmatt va bien. "Mais je ne compte pas m’inscrire à un marathon. Quand je sors de la douche, il faut que je respire plus qu’avant. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être en vie."

Dans quelques semaines, quand il aura retrouvé des forces, Jean-Jacques Better n'aura qu'une idée en tête : reprendre le travail de formation des apprentis pour la restauration, sa grande passion.